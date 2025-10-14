Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bitte hoch verlieren: WM-Qualifikation droht Kuriosum

Ein erneutes 0:10 könnte San Marino helfen.
Ein erneutes 0:10 könnte San Marino helfen. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ein erneutes 0:10 könnte San Marino helfen.
Ein erneutes 0:10 könnte San Marino helfen. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Fußball
Bitte hoch verlieren: WM-Qualifikation droht Kuriosum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

San Marinos Fußballer erlebten in Österreich ein 0:10-Debakel. Verliert man in Rumänien im November erneut so deutlich, könnte das die WM-Chancen ironischerweise verbessern.

Bukarest.

So haben sich das die Erfinder des Qualifikations-Modus bei den großen Fußball-Verbänden FIFA und UEFA wohl nicht ausgemalt. Das vielschichtige System bei der Vorausscheidung auf dem Weg zur WM 2026 mit Gruppenphase, Playoffs und zusätzlichen Anreizen über die Nations League könnte in den kommenden Wochen den sportlichen Wettbewerb konterkarieren.

So könnte Fußball-Zwerg San Marino, das erst in der vergangenen Woche mit 0:10 in Österreich verloren hatte, am 18. November mit einer deutlichen Pleite in Rumänien seine eigenen Chancen auf ein WM-Ticket erhöhen. 

Hintertür Nations League

"Wie funktioniert das?", wird sich der geneigte Fußball-Fan fragen - gerade angesichts von San Marinos Bilanz von null Punkten und einem Torverhältnis von 1:32 in der Qualifikation. Österreichs ehemaliger Toptorjäger Toni Polster nannte das Team in der vergangenen Woche gar "eine Auswahl von Pizzabäckern".

Die direkte Qualifikation ist angesichts des letzten Gruppenplatzes natürlich erledigt. Doch neben den zwölf Direkt-Tickets werden im Frühjahr des kommenden Jahres vier weitere UEFA-Plätze über die Playoffs ausgespielt. Dafür werden insgesamt 16 Teilnehmer gesucht - zwölf Gruppenzweite der WM-Qualifikation sowie vier Nations-League-Gruppensieger.

Und da kommt San Marino ins Spiel. Die von Italien umschlossene Enklave hat in der vergangenen Nations-League-Saison überraschend ihre Gruppe mit Liechtenstein und Gibraltar gewonnen und kann deshalb auf den Startplatz hoffen. Voraussetzung ist, dass genug höher platzierte Gruppensieger des neuen Wettbewerbs entweder direkt für die WM qualifiziert sind oder als Zweiter bereits ein Playoff-Ticket haben.

Es geht um Bosnien vs. Rumänien

In der Quali-Gruppe H mit Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina und Zypern kann es deshalb entscheidend werden, wer in welcher Rangfolge vor San Marino landet. Denn: Rumänien war Nations-League-Gruppensieger, Bosnien nicht.

In der Gruppe führt Österreich (15 Punkte) vor Bosnien (13) und Rumänien (10). Am vorletzten Spieltag treffen Bosnien und Rumänien aufeinander. Im Falle eines Unentschiedens oder eines Sieges der Rumänen kann San Marino beim Finale eine hohe Niederlage helfen, um Rumänien an Bosnien vorbeiziehen zu lassen und damit die eigenen Chancen auf eine Playoff-Teilnahme zu erhöhen. 

Auch deutlich größere Fußballnationen wie Ex-Weltmeister Italien oder Schweden mit Liverpool-Star Alexander Isak stehen vor einer Playoff-Teilnahme. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) treten erstmals 48 Nationen an - darunter auch Debütanten wie Usbekistan, Jordanien oder Kap Verde.

Letzte Rettung Playoffs: Schweden um Stürmer Isak.
Letzte Rettung Playoffs: Schweden um Stürmer Isak. Bild: Adam Ihse/TT News Agency/AP/dpa
Letzte Rettung Playoffs: Schweden um Stürmer Isak.
Letzte Rettung Playoffs: Schweden um Stürmer Isak. Bild: Adam Ihse/TT News Agency/AP/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
07:00 Uhr
4 min.
EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
Wer Drohnen günstig und effizient abwehren kann, ist in Konflikten im Vorteil. (Archivbild)
Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.
Ansgar Haase, dpa
15:28 Uhr
3 min.
WM-Start in Gefahr: Schweden trennt sich von Coach Tomasson
Schwedens Fußball-Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson ist seinen Job los. (Archivbild)
Hoffenheims Fisnik Asllani schickt Schweden bei Kosovos 1:0-Sieg in Göteborg in eine schwere Fußball-Krise. Sein Tor besiegelt das berufliche Schicksal eines früheren Bundesliga-Profis.
07:00 Uhr
3 min.
Schadstoffe im Hausstaub: Wie Eltern ihre Kinder schützen
Krabbeln und entdecken: Häufiges Staubsaugen und feuchtes Wischen hilft, Babys vor im Hausstaub lauernden Schadstoffen zu schützen.
Krabbelkinder stecken sich gern alles in den Mund - und kommen beim Spielen auf dem Boden schnell mit Staub in Berührung. Warum das ungesund sein kann - und was Eltern tun können.
13.10.2025
2 min.
"Deppert von uns": Rangnick ärgert Last-Minute-Pleite
Österreich verpasste in der WM-Qualifikation eine Vorentscheidung.
Österreich gibt in der WM-Qualifikation seine gute Ausgangsposition leichtfertig ab. Der Trainer schimpft. Jetzt folgen zwei Spiele mit Final-Charakter um das direkte WM-Ticket.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel