"Blauer" Thiaw erfreut Schalke vor Gastspiel in Dortmund

Dortmund. Mit großer Freude hat der FC Schalke 04 auf das Outfit seines Ex-Spielers Malick Thiaw bei der Begehung des Dortmunder Fußballstadions vor dem Champions-League-Duell beim BVB reagiert.

"Finde Malick", schrieb der Fußball-Bundesligist auf X (ehemals Twitter) und postete dazu ein Video, auf dem die komplette Mannschaft der AC Mailand in grauen Klamotten zu sehen ist - bis auf Nationalspieler Thiaw. Der Ex-Knappe trug vor dem Königsklassen-Spiel bei Schalkes Erzrivalen (21.00 Uhr/DAZN) einen blauen Trainingsanzug. Schalke versah seine Nachricht mit dem Hashtag "#EinmalSchalkerImmerSchalker".

Dass dieser Slogan weiterhin auf ihn zutrifft, hatte Thiaw bereits in der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel bestätigt. "Ich bin immer noch Schalker und werde es bleiben", hatte der Innenverteidiger gesagt: "Es ist auch ein privates Duell, wenn man hier in Dortmund ist."

Der 22-Jährige wurde in Schalkes Knappen-Schmiede ausgebildet und bestritt als Profi insgesamt 61 Spiele für die Königsblauen, mit denen er 2022 die zwischenzeitliche Rückkehr in die Bundesliga feierte. Im selben Jahr wechselte er für knapp zehn Millionen Euro nach Mailand. (dpa)