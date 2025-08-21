Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Blinddarm-OP: FC Bayern vorerst ohne Neuzugang Bischof

Tom Bischof war im Sommer zum FC Bayern gekommen.
Tom Bischof war im Sommer zum FC Bayern gekommen. Bild: Harry Langer/dpa
Tom Bischof war im Sommer zum FC Bayern gekommen.
Tom Bischof war im Sommer zum FC Bayern gekommen. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Blinddarm-OP: FC Bayern vorerst ohne Neuzugang Bischof
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem FC Bayern gehen so langsam die Spieler aus. Nach etlichen Abgängen im Sommer fällt für das Bundesliga-Eröffnungsspiel nun ein Neuzugang aus.

München.

Der FC Bayern muss beim Saisonstart auf Neuzugang Tom Bischof verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde kurzfristig am Blinddarm operiert. Er fällt damit mindestens für das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig aus. Eine konkrete Prognose über die Dauer des Ausfalls und ein mögliches Comeback des 20-Jährigen gaben die Münchner nicht ab.

Bischof war vor dieser Saison von der TSG 1899 Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Im Kader von Trainer Vincent Kompany hat er eigentlich gute Chancen auf Einsatzzeiten, weil gleich mehrere Offensivspieler den Verein verlassen hatten und die Bosse zudem entschieden, auf dem Transfermarkt nur noch nach Leihspielern Ausschau zu halten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
21.08.2025
5 min.
Bayerns "Bock" auf Leipzig und Eberls Galgenhumor
Titelverteidiger Bayern München startet mit dem Rückenwind des Supercup-Gewinns in die 63. Bundesliga-Saison.
Die 63. Bundesliga-Saison wird in München angepfiffen. Der Meister hat das offizielle Eröffnungsspiel noch nie verloren. Bleibt das gegen Leipzig so? Eine andere Bayern-Frage ist freilich größer.
Klaus Bergmann und Manuel Schwarz, dpa
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
06:35 Uhr
3 min.
Hoeneß und Eberl: Der Handschlag von München
Max Eberl steht im Fokus des Münchner Transfergeschehens.
Die Offensive liefert beim 6:0 der Bayern gegen Leipzig. Das freut den Ehrenpräsidenten und den Sportvorstand, der die schwierige Aufgabe hat, noch einen Leihspieler zu verpflichten.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel