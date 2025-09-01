Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Blitz-Aus von ten Hag in Leverkusen - wer folgt als Trainer?

Muss seine Sachen in Leverkusen packen: Erik ten Hag. (Archivbild)
Muss seine Sachen in Leverkusen packen: Erik ten Hag. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Amtszeit des Niederländers beim Vizemeister von 2024 endet bereits nach nur zwei Monaten. (Archivbild)
Die Amtszeit des Niederländers beim Vizemeister von 2024 endet bereits nach nur zwei Monaten. (Archivbild) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
So schnell wie der Verein gab in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Club einem Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war, den Laufpass. (Archivbild)
So schnell wie der Verein gab in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Club einem Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war, den Laufpass. (Archivbild) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Muss seine Sachen in Leverkusen packen: Erik ten Hag. (Archivbild)
Muss seine Sachen in Leverkusen packen: Erik ten Hag. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Amtszeit des Niederländers beim Vizemeister von 2024 endet bereits nach nur zwei Monaten. (Archivbild)
Die Amtszeit des Niederländers beim Vizemeister von 2024 endet bereits nach nur zwei Monaten. (Archivbild) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
So schnell wie der Verein gab in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Club einem Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war, den Laufpass. (Archivbild)
So schnell wie der Verein gab in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Club einem Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war, den Laufpass. (Archivbild) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
1. Bundesliga
Blitz-Aus von ten Hag in Leverkusen - wer folgt als Trainer?
Jana Glose, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bayer Leverkusen hat nach nur zwei Spieltagen Konsequenzen gezogen und Trainer Erik ten Hag entlassen. Die Suche nach einem Nachfolger startet. Wer nun übernehmen könnte.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen hat mit dem Blitz-Rauswurf von Trainer Erik ten Hag für ein Novum in der Fußball-Bundesliga gesorgt. So schnell wie der Meister von 2024 gab in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Club einem Trainer den Laufpass. Mit der Trennung endet die Amtszeit des Niederländers in Leverkusen bereits nach nur zwei Monaten. 

Am 1. Juli hatte der 55-Jährige offiziell als Nachfolger von Xabi Alonso übernommen, bereits am 1. September ist nun Schluss. "Wir hatten einfach das Gefühl, dass es in eine Richtung geht, die nicht die richtige ist", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. "Wir haben viele neue Spieler und es ist wichtig, dass da Klarheit herrscht in vielen Punkten und die Richtung klar ist. Das haben wir in einigen Bereichen vermisst." 

Trennung keine "Kurzschlussreaktion"

Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, sagte Rolfes. Ten Hag habe sein Aus überrascht und enttäuscht aufgenommen, das sei menschlich. Mit seinem neuen Club hatte ten Hag direkt sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren und musste am zweiten Spieltag ein schwaches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer 04 in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand. 

Simon Rolfes erklärte das Aus des Trainers der Presse.
Simon Rolfes erklärte das Aus des Trainers der Presse. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Simon Rolfes erklärte das Aus des Trainers der Presse.
Simon Rolfes erklärte das Aus des Trainers der Presse. Bild: Christoph Reichwein/dpa

Rolfes betonte, dass die Entscheidung für Ten Hag in der aktuellen Konstellation bei Bayer nicht die richtige gewesen sei: "Wenn man Verantwortung trägt, dann trifft man auch Fehlentscheidungen." Die Trennung sei keine "Kurzschlussreaktion" und sei nicht von Ergebnissen am vergangenen Wochenende abhängig gewesen. "Es ist manchmal vielleicht hart, aber fairer, wenn man frühzeitig einen Schlussstrich zieht", sagte der 43-Jährige. 

Ten Hag war nicht Wunschlösung 

Neben den sportlich ausbleibenden Erfolgen passte es wohl auch menschlich nicht zwischen ihm und dem Werksclub. Das mehrfach öffentliche Fordern von weiteren Neuzugängen, seine Kommunikation mit der Mannschaft und allen voran auch die Spielvorbereitung und die Ansprachen sollen innerhalb des Vereins nicht gut angekommen sein. Seine Vorgesetzten hatten ein Bekenntnis zum Trainer vor und nach der Partie in Bremen vermissen lassen. 

Die Verpflichtung ten Hags, der in seiner Karriere zuvor unter anderem Ajax Amsterdam und Manchester United trainiert hatte, stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Er war nicht die Wunschlösung als Nachfolger des Double-Gewinners Alonso, der zu Real Madrid ging. Bayer wollte Cesc Fàbregas, doch der sagte ab. Hinzu kam der XXL-Kaderumbruch mit Abgängen von Superstar Florian Wirtz sowie den Leistungsträgern Jonathan Tah, Granit Xhaka und Jeremie Frimpong.

Suche nach Nachfolger 

Während die Trainingsarbeit bei Bayer nun vorläufig vom Assistenz-Trainerstab übernommen wird, geht die Suche nach einem Nachfolger los. Heißester Kandidat soll Marco Rose sein, die zurzeit auf Jobsuche ist und die Bundesliga aus seinen Zeiten in Gladbach, Dortmund und Leipzig bestens kennt. Auch der frühere Barcelona-Coach Xavi, der seit Sommer 2024 ohne Job ist, könnte ein Kandidat sein und soll einen guten Kontakt zu Bayer-Boss Fernando Carro haben. 

Nach seinem Aus bei Benfica im September 2024 ist auch Roger Schmidt auf dem Markt. Er trainierte die Leverkusener bereits von Sommer 2014 bis Anfang 2017 und führte den Club damals zweimal in die Champions League. Als weiterer Name kursiert auch Edin Terzic. Seit seinem Aus beim BVB im Sommer 2024 wurde sein Name mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht. Es gilt als offenes Geheimnis, dass er zeitnah einen neuen Posten antreten will. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
21:48 Uhr
2 min.
Nach Blitz-Beurlaubung: Ten Hag schimpft auf Bayer-Führung
Nur zwei Bundesliga-Spiele im Amt: Erik ten Hag hat für sein Aus in Leverkusen überhaupt kein Verständnis.
Nach nur zwei Ligaspielen muss Erik ten Hag bei Leverkusen gehen – und kritisiert das Management scharf: "Sich nach nur zwei Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos."
14.08.2025
2 min.
Bayer-Trainer ernennt Andrich zum neuen Kapitän
Robert Andrich ist neuer Kapitän bei Bayer Leverkusen.
Vor seinem Pflichtspieldebüt als Trainer von Bayer Leverkusen hat Erik ten Hag eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Ein DFB-Nationalspieler wird neuer Kapitän. Doch es droht noch ein Abgang.
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel