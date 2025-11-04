Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Blitztor reicht nicht: Deutsche U17 mit Remis zum WM-Start

Bundestrainer Marc-Patrick Meister sah ein Blitztor seines Teams.
Bundestrainer Marc-Patrick Meister sah ein Blitztor seines Teams. Bild: Berney Ardov/dpa
Bundestrainer Marc-Patrick Meister sah ein Blitztor seines Teams.
Bundestrainer Marc-Patrick Meister sah ein Blitztor seines Teams. Bild: Berney Ardov/dpa
Fußball
Blitztor reicht nicht: Deutsche U17 mit Remis zum WM-Start
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor zwei Jahren holen die deutschen U17-Fußballer den WM-Titel. Die neue Generation startet nun verheißungsvoll in ihre Weltmeisterschaft. Zum Auftaktsieg reicht es aber nicht.

Doha.

Titelverteidiger Deutschland ist mit einem Unentschieden in die U17-Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kam zum Auftakt des Turniers in Doha zu einem 1:1 (1:0) gegen Kolumbien. Toni Langsteiner von RB Leipzig hatte das Team von Bundestrainer Marc-Patrick Meister mit einem Blitztor bereits nach 16 Sekunden in Führung gebracht. Juan Catano (57. Minute) glich für Kolumbien aus. In der 46. und 89. Minute traf die deutsche Mannschaft noch jeweils den Pfosten.

Die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe G sind Nordkorea am Freitag (14.00 Uhr MEZ/skysport.de) und El Salvador am Montag (14.30 Uhr MEZ/skysport.de).

Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
3 min.
DFB-Präsident will Bewerbung für Männer-WM prüfen
DFB-Präsident Bernd Neuendorf denkt "perspektivisch" an eine Männer-WM in Deutschland
Die nächsten drei Fußball-Weltmeisterschaften sind vergeben. Ein drittes Turnier nach 1974 und 2006 hat der Deutsche Fußball-Bund dennoch nicht aus den Augen verloren.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
04.11.2025
2 min.
Draxler und die Anschlagsfolgen: Meide Menschenmengen
Die Terroranschläge von Paris vor zehn Jahren lassen Ex-Nationalspieler Julian Draxler nicht los. (Archivbild)
Die Bilder von den Terroranschlägen von Paris vor zehn Jahren sind für Ex-Nationalspieler Julian Draxler noch immer präsent. Vor knapp zwei Monaten erlebte er in Doha den nächsten Schock.
Mehr Artikel