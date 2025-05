Boateng spricht über Rassismus: "Anderes Level"

Jérôme Boateng wird kürzlich von Fans rassistisch beleidigt - und das nicht zum ersten Mal. Der Weltmeister von 2014 äußert sich zudem zur Diskussion um den Wutausbruch von Antonio Rüdiger.

Linz.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat über jüngste Erfahrungen mit Rassismus berichtet. "Ich habe das ja über all die Jahre meiner Karriere erlebt - auch in meiner Jugend. Es ging jetzt gegen mich, aber auch gegen meine Teamkameraden mit anderer Hautfarbe. Das geht überhaupt nicht", sagte Boateng Sport1 zu Beleidigungen, denen er sich beim Spiel seines Linzer ASK beim Grazer AK von Fans seines Teams ausgesetzt sah.