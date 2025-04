Bochum-Coach Hecking erklärt Ausschluss von Stürmer Boadu

Dieter Hecking verzichtet gegen Augsburg auf seinen besten Stürmer. Nach dem Spiel spricht er darüber.

Bochum. Dieter Hecking war sichtlich sauer. "Ich ärgere mich sehr über das Verhalten, weil er hätte uns sicher heute gutgetan. Aber da steht der Mannschaftssport über allem", sagte der Trainer des VfL Bochum über Myron Boadu.

Bochums bester Torjäger stand beim 1:2 gegen den FC Augsburg nicht im Kader - aus disziplinarischen Gründen. "Wir sind nicht in der Situation, dass hier einige das Ego auspacken", stellte Hecking klar.

Was genau passiert war, verriet der 60-Jährige nicht. Im Abschlusstraining des Tabellenvorletzten am Freitag habe Boadu "ein Verhalten an den Tag gelegt, was mir nicht gefallen hat", sagte Hecking. Der Kader-Ausschluss galt nur für ein Spiel. Hecking hofft, nach dem "Denkzettel" in der kommenden Partie bei Werder Bremen wieder auf den Mittelstürmer bauen zu können. (dpa)