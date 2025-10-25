Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bochum unter Coach Rösler weiter ungeschlagen

Unter dem neuen Trainer Uwe Rösler geht es für den VfL Bochum aufwärts.
Unter dem neuen Trainer Uwe Rösler geht es für den VfL Bochum aufwärts. Bild: Frank Molter/dpa
Jonas Therkelsen und Holstein Kiel erkämpften sich noch einen Punkt.
Jonas Therkelsen und Holstein Kiel erkämpften sich noch einen Punkt. Bild: Frank Molter/dpa
Unter dem neuen Trainer Uwe Rösler geht es für den VfL Bochum aufwärts.
Unter dem neuen Trainer Uwe Rösler geht es für den VfL Bochum aufwärts. Bild: Frank Molter/dpa
Jonas Therkelsen und Holstein Kiel erkämpften sich noch einen Punkt.
Jonas Therkelsen und Holstein Kiel erkämpften sich noch einen Punkt. Bild: Frank Molter/dpa
2. Bundesliga
Bochum unter Coach Rösler weiter ungeschlagen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der VfL Bochum wirkt unter dem neuen Trainer deutlich stabiler. Zum zweiten Sieg im zweiten Spiel reicht es aber nicht.

Kiel.

Der VfL Bochum bleibt unter dem neuen Trainer Uwe Rösler ungeschlagen. Im Duell der beiden Erstliga-Absteiger erkämpften sich die Bochumer bei Holstein Kiel ein 1:1 (0:0). Vor einer Woche hatte der VfL bei der Premiere von Rösler gegen Hertha BSC mit 3:2 gewonnen. 

Eine Halbzeit lang boten beide Teams vor 15.034 Zuschauern im Holstein-Stadion fußballerische Magerkost. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann Fahrt auf. Zunächst brachte Francis Onyeka die Bochumer per Foulelfmeter in Führung (55. Minute). Doch Kiel steckte nicht auf und kam durch den eingewechselten Louis Köster noch zum verdienten Ausgleich (86.).

Für die Kieler war das Remis dennoch eine Enttäuschung. Das Team von Trainer Marcel Rapp ist nun schon seit vier Spielen ohne Sieg und steckt im Tabellen-Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga fest. Bochum bleibt trotz des Aufwärtstrends unter Rösler Tabellenvorletzter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
19.10.2025
4 min.
Kurze Hose, heißes Herz – Rösler erweckt VfL zu neuem Leben
Trotz niedriger Temperaturen mit kurzer Hose: Bochum-Coach Rösler
Ein 18-Jähriger trifft doppelt, der Trainer heizt in Shorts an: Warum der VfL Bochum plötzlich wieder an sich glaubt und was Rösler jetzt von seinen Spielern verlangt.
Carsten Lappe, dpa
18.10.2025
2 min.
Rösler lacht beim VfL-Einstand - 3:2 gegen Hertha
Uwe Rösler hatte bei seiner Rückkehr als Trainer nach Deutschland Grund zur Freude
Mit kurzer Hose bei sieben Grad: Rösler sorgt nicht nur an der Seitenlinie für Aufsehen. Wie er dem VfL neues Leben einhaucht und Hertha ins Straucheln bringt.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Mehr Artikel