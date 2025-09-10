Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bolivien erreicht WM-Playoffs nach Sieg gegen Brasilien

Bolivien holt sich den letzten verbliebenen Platz für die WM-Playoffs in Südamerika. Bild: Juan Karita/AP/dpa
Bolivien erreicht WM-Playoffs nach Sieg gegen Brasilien
Bolivien wahrt sich durch einen Sieg gegen Brasilien die Chance auf ihre erste WM-Teilnahme seit mehr als 30 Jahren. Der Rekord-Weltmeister dagegen kann nicht zufrieden sein.

El Alto.

Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den letzten verbliebenen Playoff-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4.000 Metern Höhe in El Alto markierte Miguelito im letzten Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft den einzigen Treffer.

Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang sieben an Venezuela vorbei, das zuvor einen Punkt vorn gelegen hatte und im Parallelspiel in Kolumbien mit 3:6 unterlag. Damit fällt Venezuela auf Platz acht zurück, verpasst die Playoffs und damit auch die Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme.

Bolivien hingegen nimmt an den interkontinentalen Playoffs im März 2026 in Nordamerika teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Ihre letzte WM-Teilnahme war 1994 in den USA.

Brasilien auf Platz 5 - Venezuela, Peru und Chile nicht dabei

Titelverteidiger Argentinien verlor am letzten Spieltag gegen Ecuador ohne Superstar Lionel Messi mit 0:1, bleibt aber Gruppensieger vor Ecuador (2.), Kolumbien (3.) und Uruguay (4.). Brasilien beendet die Qualifikation auf Platz 5 vor Paraguay, das als letztes Team direkt qualifiziert ist. Venezuela (8.), Peru (9.) und Chile (10.) haben sich nicht für die WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer qualifiziert. (dpa)

