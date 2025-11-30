Bonmatí fällt mit Wadenbeinbruch länger aus

Nach dem 0:0 im Hinspiel muss Spanien im Rückspiel gegen Deutschland auf Aitana Bonmatí verzichten. Ein Bruch im linken Wadenbein zwingt sie zu einer längeren Pause.

Madrid. Die Weltfußballerin Aitana Bonmati hat sich nach Angaben des spanischen Verbands im Training verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Die Offensivspielerin fehlt damit auch am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Rückspiel des Nations-League-Finales gegen Deutschland.

Die 27 Jahre alte Spielerin habe das Training am Sonntag mit Schmerzen beendet, hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Anschließend sei von der medizinischen Abteilung ein Bruch des linken Wadenbeins diagnostiziert worden. Bonmatí gehörte zum Team, das am Freitag in Kaiserslautern im Hinspiel 0:0 gespielt hatte. (dpa)