Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bonusspiel? Wagner: "Verlierer-Haltung" haben wir nicht

Sandro Wagner feiert am Samstag seine Heimpremiere als Augsburg-Trainer. (Archivbild)
Sandro Wagner feiert am Samstag seine Heimpremiere als Augsburg-Trainer. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Sandro Wagner feiert am Samstag seine Heimpremiere als Augsburg-Trainer. (Archivbild)
Sandro Wagner feiert am Samstag seine Heimpremiere als Augsburg-Trainer. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
1. Bundesliga
Bonusspiel? Wagner: "Verlierer-Haltung" haben wir nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sandro Wagner steht vor einer spannenden Heim-Premiere als Augsburg-Trainer - und stört sich an einem Begriff gewaltig. Auch gegen die Bayern gehe es ums Gewinnen. Und sei es mit dem "Dampfhammer".

Augsburg.

Trainer Sandro Wagner hat den FC Augsburg wie gewohnt mit markigen Worten auf das Heimspiel gegen den FC Bayern eingestimmt. "Ob es etwas Filigranes ist oder der Dampfhammer, müssen wir mal schauen", sagte der 37-Jährige auf die Frage, welches wohl das richtige taktische Werkzeug für die Partie gegen die Münchner am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) sei.

Wagner, gebürtiger Münchner und jahrelang selbst bei den Bayern unter Vertrag, feiert gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister sein Heimdebüt als Augsburg-Trainer. Der FCA gewann zum Auftakt der Bundesliga-Saison mit 3:1 in Freiburg. Im Duell mit den Münchnern, die mit einem 6:0 gegen RB Leipzig gestartet sind, gelten die Fuggerstädter allerdings als Außenseiter.

Für Wagner gehe es wie in jedem anderen Spiel aber auch gegen die Bayern ums Gewinnen, gab er zu verstehen. Er habe vor ein paar Tagen mal den Begriff "Bonusspiel" aufgeschnappt, erklärte der frühere Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Das traut sich jetzt keiner mehr zu sagen." Er könne damit nichts anfangen. "Das ist, glaube ich, eine Verlierer-Haltung, wenn man sich selbst vorher Ausreden gibt - und die haben wir nicht", sagte der Coach. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
12:59 Uhr
3 min.
Nach heftigem Zusammenprall: Bayerns Boey entschuldigt sich
Bayern-Profi Sacha Boey (M.) sah für sein Foul an Augsburgs Robin Fellhauer Gelb.
Es ist ein Foul mit Folgen. Augsburgs Robin Fellhauer fällt nach der Kollision mit Münchens Sacha Boey erst mal aus. FCA-Trainer Sandro Wagner ist sauer. Auch der Bayern-Profi meldet sich zu Wort.
14:50 Uhr
4 min.
Der Energie-Gipfel: Bayern erwarten heißen Tanz mit Wagner
Feiert am Samstag seine Heimpremiere als Augsburg-Trainer: Sandro Wagner. (Archivbild)
Schlagen Sandro Wagner und seine Augsburger den Bayern ein Schnippchen? Der neue FCA-Trainer steht am Samstagabend im Fokus. Sein Münchner Kollege wirkt allerdings nicht weniger siegeshungrig.
Christoph Lother, dpa
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel