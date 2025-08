Borussia setzt sich zum 125. Jubiläum ein Fohlen-Denkmal

Mit einer riesigen Statue und Vereinslegenden aus sieben Generationen feiert Borussia Mönchengladbach ein großes Jubiläum. Am Wochenende geht es weiter - auf Berti Vogts wartet eine besondere Ehrung.

Mönchengladbach. Mit zahlreichen Club-Legenden und der Enthüllung eines Fohlen-Denkmals hat Borussia Mönchengladbach am Freitagabend sein 125-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Die im Rahmen der Feierlichkeiten enthüllte bronzene Skulptur auf dem Vorplatz des Stadions wiegt rund 6 Tonnen, ist 4,5 Meter hoch und soll an die Tradition der "Fohlenelf" erinnern.

Einige tausende Fans und die früheren Spielergrößen Berti Vogts, Günter Netzer und Lothar Matthäus schauten zu, wie ein Team um Winnie Schäfer das unter einem schwarzen Tuch versteckte Fohlen enthüllte. "Die Statue soll ein Denkmal für die Ewigkeit sein und ist ein Geschenk an unsere treuen Fans, die unseren Club in guten und in weniger guten Zeiten bedingungslos unterstützen", sagt Marketingdirektor Sebastian Otten im aktuellen Mitgliedermagazin.

Zur Jubiläumsfeier waren Vereinslegenden wie Berti Vogts, Günter Netzer und Lothar Matthäus geladen. Bild: Roberto Pfeil/dpa Zur Jubiläumsfeier waren Vereinslegenden wie Berti Vogts, Günter Netzer und Lothar Matthäus geladen. Bild: Roberto Pfeil/dpa

Gästeliste von alt bis jung - Besondere Ehrung für Vogts

Über einen goldenen Teppich waren zuvor 130 Legenden aus sieben Generationen - teils bei strömendem Regen - in den Borussia-Park eingelaufen. Die Liste reichte von Erfolgsspielern der 1970er Jahre, wie dem einstigen Ballon-d’Or-Gewinner Allan Simonsen, bis hin zu große Namen der jüngeren Geschichte wie Christoph Kramer und dem langjährigen Kapitän Lars Stindl. "Dass wir das erleben dürfen, 125 Jahre, ist exorbitant gut", sagte Vereinspräsident Rainer Bonhof auf der Feier. "All diese Legenden treffen zu dürfen, ist ein besonderer Tag."

Die Feierlichkeiten am Freitag läuteten den Auftakt eines dreitägigen Jubiläumswochenendes ein. Ein besonderes Zeichen wird der Club dann mit der Ernennung von Ex-Bundestrainer Vogts zum Ehrenspielführer setzen. Der 78-Jährige reiht sich damit in eine exklusive Runde mit Netzer und Jupp Heynckes ein. Wie seine drei einstigen Mannschaftskollegen erhält er einen festen, mit goldener Signatur versehenen Sitzplatz auf Lebenszeit.

Große Namen wie Ex-Torjäger Mo Idrissou liefen auch bei strömendem Regen über den goldenen Teppich. Bild: Roberto Pfeil/dpa Große Namen wie Ex-Torjäger Mo Idrissou liefen auch bei strömendem Regen über den goldenen Teppich. Bild: Roberto Pfeil/dpa

Jubiläumsprogramm und Testspiel am Samstagabend

Der sportliche Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten folgt am Samstagabend (20.30 Uhr) mit einem Freundschaftsspiel gegen den spanischen Traditionsverein FC Valencia. Bereits zuvor moderiert ZDF-Moderatorin und bekennende Borussia-Anhängerin Dunja Hayali ein offizielles Jubiläumsprogramm. Fußball-Comedian Arnd Zeigler präsentiert zudem eine eigens für die Borussia gestaltete Show.

Auch die Fans beteiligen sich aktiv an den Feierlichkeiten: Am Samstagnachmittag ist ein "Fanwalk" vom Alten Markt in der Innenstadt zum Borussia-Park geplant. (dpa)