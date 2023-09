Brandt: Flick habe viel "auf die Schnauze" bekommen

Wolfsburg. Fußball-Nationalspieler Julian Brandt nimmt den unter sehr großem Erfolgsdruck stehenden Bundestrainer Hansi Flick in der Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Japan sehr fokussiert wahr.

"Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine Menge auf die Schnauze bekommen. Ich finde, er macht es sensationell momentan. Er ist sehr klar in seinen Ansprachen. Ich glaube, dass er ganz genau weiß, was er möchte, was er verlangt. Das bringt er so rüber", sagte der 27 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund in Wolfsburg.

"Klar, jetzt schaut man auch von außen noch mal genauer drauf", bemerkte Brandt zum öffentlichen Fokus auf Flick nach zuletzt vier sieglosen Partien und vor dem so wichtigen Start in die Saison mit der Heim-EM.

"Wichtig ist am Ende, was am Samstag und Dienstag passiert und wonach man am Ende bewertet wird", sagte der 42-malige Nationalspieler Brandt mit Blick auf die Partien gegen WM-Schreck Japan sowie im Anschluss gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund. Die Wolfsburger Arena wird am Samstag (20.45 Uhr/RTL) mit 24.247 Zuschauern ausverkauft sein, wie der DFB mitteilte. (dpa)