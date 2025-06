Brandt offenbart: Mit Bruch im Handgelenk bei Club-WM

Julian Brandt trug bei seiner Einwechslung für den BVB gegen Ulsan eine Schiene am linken Arm. Der Grund: Seit dem ersten Spiel bei der Club-WM läuft der 29-Jährige mit einem Kahnbeinbruch auf.

Cincinnati. Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Brandt spielt seit dem ersten Gruppenspiel bei der Club-WM mit einem Kahnbeinbruch im linken Handgelenk. Das offenbarte der 29-Jährige nach dem 1:0-Sieg der Dortmunder am Mittwoch im dritten Vorrundenspiel gegen HD Ulsan aus Südkorea. "Ich habe mir in der zehnten Minute gegen Fluminense das Handgelenk gebrochen", sagte Brandt nach dem Spiel in Cincinnati.

Der Nationalspieler war gegen Ulsan in der 58. Minute eingewechselt worden und trug eine Schiene am linken Arm. "Die nächsten drei Monate wird er sicher damit spielen und trainieren müssen", sagte Trainer Niko Kovac. Zudem ist unklar, ob Brandt möglicherweise operiert werden muss.

Brandt droht Operation

Nach der Rückkehr ins Teamquartier nach Fort Lauderdale in Florida steht bei dem trickreichen Offensivmann eine weitere Untersuchung an. "Da werden wir sehen, ob sich was verschoben hat. Ich hoffe nicht. Denn das würde zu einer Operation führen", sagte Kovac.

"Es ist schlimmer als es aussieht", sagte Brandt dagegen. "Es ist nur eine eklige Stelle, weil es da nicht gut heilt." (dpa)