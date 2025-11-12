Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Brasilianischer Spieler Oscar bricht bei Training zusammen

Oscar ist beim Training kollabiert.
Oscar ist beim Training kollabiert. Bild: picture alliance / dpa
Oscar ist beim Training kollabiert.
Oscar ist beim Training kollabiert. Bild: picture alliance / dpa
Fußball
Brasilianischer Spieler Oscar bricht bei Training zusammen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Leistungstest auf dem Ergometer kollabiert der Fußballprofi - und ist sogar kurzfristig ohnmächtig. In den Medien wird nun über ein vorzeitiges Karriereende spekuliert.

São Paulo.

Der brasilianische Fußballprofi Oscar ist während eines Leistungstests bei seinem Verein FC São Paulo mit Herzproblemen kollabiert. Der 34-Jährige sei vor Ort von Ärzten versorgt und dann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte sein Club mit. Medienberichten zufolge war er bei einer Übung auf dem Ergometer zusammengebrochen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Kurz darauf dankte Oscar seinen Fans für ihre Unterstützung. "Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete", schrieb der Mittelfeldspieler auf der Plattform Instagram. "Alles wird gut, so Gott will." Oscar war zuletzt immer wieder verletzt. Beim FC São Paulo steht er noch bis Ende 2027 unter Vertrag. In brasilianischen Medien wird nun darüber spekuliert, dass er seine Karriere vorzeitig beenden könnte. 

Nach seinem Profidebüt bei seinem Heimatverein FC São Paulo spielte Oscar von 2012 bis 2016 in der Premier League beim FC Chelsea, bevor er nach China zum Shanghai Port FC wechselte. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt er 48 Spiele und erzielte bei der 1:7-Niederlage gegen Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 das einzige Tor für die Seleção. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
06.11.2025
2 min.
Max Verstappen cool vor möglichem Chaos: Habe keinen Druck
Titelverteidiger Max Verstappen in der Rolle des Jägers - er bleibt entspannt.
Er hat noch 36 Punkte Rückstand auf Platz eins. Es waren mal 104. Nervös wird Max Verstappen nicht. Er sieht den Druck bei den beiden Fahrern noch vor ihm.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
07.11.2025
2 min.
Norris in Sprint-Qualifikation vorn - Verstappen schwächelt
Weltmeister Max Verstappen kam auf dem Kurs in Interlagos nicht zurecht.
Die Formel 1 steuert auf das Saisonfinale zu. Im Titel-Dreikampf deutet sich Drama an. Bei der ersten Ausfahrt in Brasilien ist der Weltmeister deutlich langsamer als seine Herausforderer.
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
Mehr Artikel