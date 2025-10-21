Brügges Trainer zu Kane: "Auch ein Mensch mit zwei Beinen"

Gelingt dem FC Brügge, was elf Bayern-Gegner in dieser Saison vergeblich versuchten? Der krasse Außenseiter aus Belgien hat einen Plan entwickelt, wie er die Münchner Seriensieger stoppen könnte.

München. Trainer Nicky Hayen vom FC Brügge hat eine klare Strategie ausgearbeitet, mit der er die Siegesserie des FC Bayern und den Torlauf von Topstürmer Harry Kane im Idealfall stoppen könnte. Er habe aus den elf Pflichtspielsiegen der Münchner in dieser Saison gelernt, dass man gerade in der Münchner Arena nicht mit zu viel Respekt auftreten dürfe, sagte der 45 Jahre alte Belgier vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

"Unser Ziel ist, sie etwas an ihrem Selbstbewusstsein zweifeln zu lassen", sagte Hayen: "Das muss unsere Strategie sein." Vor allem Kane sei freilich aktuell "in einer großartigen Verfassung als Stürmer und Mittelfeldspieler", meinte Hayen: "Er ist überall und im Moment wohl in der Form seines Lebens." Aber, so Hayen: "In meinem Kopf ist er letztlich auch ein Mensch und Fußballer mit zwei Beinen." Die Aufgabe sei es, am Ende die besseren Beine zu haben.

Großer Abend für Tzolis und Tresoldi

Besonders motiviert werden die Offensivspieler Nicolo Tresoldi (21) und Christos Tzolis (23) sein. Der griechische Flügelspieler Tzolis wuchs teilweise in Deutschland auf und spielte vor seinem Wechsel nach Brügge 2024 für den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Tresoldi ist deutscher U21-Nationalspieler.

Christos Tzolis freut sich riesig auf das Spiel gegen die Bayern in München. Bild: Sven Hoppe/dpa Christos Tzolis freut sich riesig auf das Spiel gegen die Bayern in München. Bild: Sven Hoppe/dpa

"Jeder will als Kind will mal für Bayern München spielen. Es ist der Traumclub für jedes Kind in Deutschland. Ich freue mich, jetzt hier zu sein und gegen die Bayern zu spielen", sagte Tzolis bei der Pressekonferenz am Dienstagabend in der Allianz Arena. "Es wird ein ganz schwieriges Spiel für uns."

Eine Schlüsselrolle in Brügges Team nimmt auch Tresoldi ein. Dieser sei "ein guter Stürmer, sehr schnell und unser Zielspieler im Angriff", sagte Tzolis. Die Herangehensweise seiner Mannschaft müsse lauten: "Kompakt genug stehen, selbstbewusst am Ball sein, auch in der eigenen Hälfte, gut verteidigen und effektiv vor dem Tor sein. Denn Bayern ist eines der besten Teams in Europa." (dpa)