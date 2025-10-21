Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bühl zu Kreuzbandrissen: "Spielerinnen schützen"

Klara Bühl beim öffentlichen Training des Nationalteams
Klara Bühl beim öffentlichen Training des Nationalteams Bild: Marius Becker/dpa
Klara Bühl beim öffentlichen Training des Nationalteams
Klara Bühl beim öffentlichen Training des Nationalteams Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Bühl zu Kreuzbandrissen: "Spielerinnen schützen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Thema Kreuzbandrisse beschäftigt das Frauen-Nationalteam intensiv. "Am Ende ist es eine Millisekunde im Spiel und das verändert zehn Monate von einer Spielerin", sagt Klara Bühl.

Düsseldorf.

Nationalstürmerin Klara Bühl sieht die Problematik um Kreuzbandrisse als große Gemeinschaftsaufgabe für den Frauenfußball. "Ich glaube nicht, dass es um Forderungen geht, sondern dass man gemeinsam die beste Lösung findet, um die Spielerinnen zu schützen", sagte die 24-Jährige vom FC Bayern bei einer DFB-Pressekonferenz in Düsseldorf nach der schweren Knieverletzung ihrer Mitspielerin Lena Oberdorf. 

"Das ist hochkomplex"

"Am Ende ist es eine Millisekunde im Spiel und das verändert zehn Monate von einer Spielerin", ergänzte Bühl. "Da spielen so viele Faktoren rein, die du beeinflussen kannst - und nicht beeinflussen kannst. Das ist super, super schwierig und hochkomplex."

Oberdorf fällt nach ihrem zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie innerhalb von 15 Monaten lange aus. Studien haben ermittelt, dass das Risiko bei dieser Verletzung bei Frauen um ein Vielfaches höher ist als bei Männern. Neben Oberdorf fehlt in der DFB-Auswahl auch Giovanna Hoffmann von RB Leipzig wegen eines Kreuzbandrisses. 

Bühl fühlt sich "gut aufgehoben" 

Der Ausfall von Oberdorf habe das Nationalteam "sehr, sehr getroffen", so Bühl. "Es gilt einfach, dass man als Spielerin auf sich aufpasst. Dass die Vereine, die Verbände ein gutes Auge drauf haben, dass die Spielerinnen gut betreut sind. Das geht alles in die richtige Richtung. Wir fühlen uns gut aufgehoben."

Das Team von Bundestrainer Christian Wück fordert im Halbfinal-Hinspiel der Nations League am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf Frankreich. Das Rückspiel ist am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) in Caen. Im Spiel um Platz drei oder im Finale geht es dann Ende November/Anfang Dezember gegen Spanien oder Schweden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:33 Uhr
4 min.
DFB-Frauen gegen Frankreich: Suche nach der 1 und der 10
Stina Johannes soll sich gegen Frankreich im Tor bewähren.
Im ersten Länderspiel nach der EM muss Bundestrainer Christian Wück anfangen, sein Team auf die Zukunft auszurichten. Im Kader ist viel Bewegung. Nicht nur Torhüterin Ann-Katrin Berger fehlt.
Ulrike John und David Joram, dpa
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
08:00 Uhr
5 min.
Die Crux mit dem Kreuzband bei Fußballerinnen: Angst wächst
Lena Oberdorf bei ihrem ersten Kreuzbandriss (Archivbild)
Die vielen Kreuzbandrisse im Frauenfußball beschäftigen Spielerinnen, Experten, Clubs, Fans und Verbände. Nach dem erneuten Ausfall von Lena Oberdorf wird dringend eine Lösung gesucht.
Ulrike John, Jana Glose und David Joram, dpa
Mehr Artikel