Bulgarischer Verband stellt Nationaltrainer Krstajic frei

Berlin. Mladen Krstajic ist nicht länger Trainer der bulgarischen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der bulgarische Verband bekannt. Der Grund für die Trennung vom 49 Jahre alten Serben als Nationalcoach seien die "unbefriedigenden Ergebnisse" in den EM-Qualifikationsspielen.

Die Bulgaren sind in der Gruppe G mit zwei Punkten Letzter, holten in sechs Spielen nur zwei Remis und haben keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Am 1. November soll Krstajics Nachfolger bekannt gegeben werden.

Krstajic, der zwischen 2000 und 2009 mehr als 240 Bundesligaspiele für Werder Bremen und den FC Schalke 04 bestritt, war seit Juli 2022 im Amt. Auch sein gesamter Trainerstab muss gehen. Zuvor hatte der frühere Abwehrspieler Maccabi Tel Aviv, Freiburgs Europa-League-Gruppengegner Bačka Topola und die Nationalmannschaft von Serbien betreut. (dpa)