Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bundesliga-Rekord: 50.000 Fans wollen Bayern-Frauen sehen

Für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wurden bereits 50.000 Tickets verkauft.
Für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wurden bereits 50.000 Tickets verkauft. Bild: Uli Deck/dpa
Für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wurden bereits 50.000 Tickets verkauft.
Für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wurden bereits 50.000 Tickets verkauft. Bild: Uli Deck/dpa
Fußball
Bundesliga-Rekord: 50.000 Fans wollen Bayern-Frauen sehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der deutsche Fußball-Meister aus München startet vor einer Bundesliga-Rekordkulisse in die Saison. Bis zum Spieltag kann sich die Zuschauerzahl sogar noch erhöhen.

München.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben schon vor dem Bundesliga-Saisonstart einen Rekord geknackt. Für die Auftaktpartie des deutschen Meisters gegen Bayer Leverkusen am Samstag wurden bereits 50.000 Tickets verkauft - so viel wie noch nie für ein Bundesliga-Spiel.

Die bisher meisten Zuschauer in der Frauen-Bundesliga wurden 2022 bei der Partie 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt verzeichnet. Damals waren 38.365 Fans dabei.

Die größte Kulisse bei einem Vereinsspiel in Deutschland gab es im März dieses Jahres, als 57.000 Zuschauer das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im Volksparkstadion verfolgten. Diese Bestmarke könnten die Münchnerinnen ebenfalls noch übertreffen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
16:39 Uhr
5 min.
Unter Frauen zu Hause und erfolgreich: Bayer-Coach Pätzold
Trainiert seit vergangenem Sommer die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen: Roberto Pätzold.
Nach einer Rekordsaison blicken Bayer Leverkusens Fußballerinnen in Richtung Topteams. Ihr Coach führt das Bundesliga-Team selbstbewusst in die neue Spielzeit. In der wartet direkt ein Highlight.
Jana Glose, dpa
08.08.2025
2 min.
Ticketrekord bei Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga
Bayern-Stürmerin Lea Schüller wird zum Saisonstart vor einer Rekordkulisse spielen.
Der Frauen-Fußball boomt. Kurz nach der EM in der Schweiz zeigt das auch die Ticketnachfrage für das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison. In München wird schon jetzt eine Bestmarke geknackt.
Mehr Artikel