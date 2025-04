Burgstaller gibt emotionales Comeback nach Schädelbruch

Im Dezember gerät Guido Burgstaller vor einer Wiener Disko in eine Auseinandersetzung. Kurz danach liegt er mit schwerer Schädelverletzung im Krankenhaus. Nun ist der Ex-Schalker zurück auf dem Platz.

Stockholm.

Der frühere Bundesligaspieler Guido Burgstaller hat vier Monate nach seiner schweren Kopfverletzung ein emotionales Comeback im Profifußball gegeben. Beim 1:0 des SK Rapid Wien in der Conference League bei Djurgardens IF in Stockholm wurde der 35-Jährige in der 85. Minute eingewechselt - mit einem Spezialstirnband.