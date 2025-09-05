Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus

Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Fußball
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall. Dies hat Auswirkungen auf die nächste Partie.

Paris.

Ein Bus mit der luxemburgischen U21-Fußballnationalmannschaft und Betreuern an Bord ist im Nordwesten Frankreichs verunglückt. Fünf Spieler erlitten bei dem Unfall in der Region Bretagne am Donnerstagabend Schnittwunden oder Prellungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie der Fußballverband Luxemburgs (FLF) mitteilte. 

Verband: Busfahrer fühlte sich unwohl

Der Fahrer habe sich unwohl gefühlt, was zu dem Unfall geführt habe, schrieb der FLF in der Mitteilung weiter. Die U21 war auf dem Weg zum Start in die Qualifikation für die EM 2027 gegen Frankreich.

Die Partie in Lorient sollte heute um 18.30 Uhr stattfinden. Wegen des Unfalls wurde das Spiel jedoch auf den 3. Oktober 2026 verlegt, wie die Europäische Fußball-Union UEFA auf dpa-Anfrage mitteilte. (dpa)

