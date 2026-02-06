Busunfall legt Olympia-Verkehr kurzzeitig lahm

Nicht nur die weiten Wege zwischen den Austragungsorten, auch die kleinen Straßen in den Bergen könnten zur Herausforderung bei den Winterspielen in Italien werden. Das zeigte sich gleich am Freitag.

Die weiten Wege bei den Olympischen Winterspielen in Italien, sie hatten bereits im Vorfeld immer wieder für kritische Stimmen gesorgt. An sieben Schauplätzen finden bis zum 22. Februar die Wettbewerbe statt. Dass es aber nicht immer unbedingt nur die Entfernungen zwischen Mailand, Cortina d`Ampezzo, Bormio und allen anderen Orten sind, die in... Die weiten Wege bei den Olympischen Winterspielen in Italien, sie hatten bereits im Vorfeld immer wieder für kritische Stimmen gesorgt. An sieben Schauplätzen finden bis zum 22. Februar die Wettbewerbe statt. Dass es aber nicht immer unbedingt nur die Entfernungen zwischen Mailand, Cortina d`Ampezzo, Bormio und allen anderen Orten sind, die in...