MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Busunfall legt Olympia-Verkehr kurzzeitig lahm

Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto blockierte am Freitagvormittag die Ortsdurchfahrt von Moena – und bremste so auch einen der offiziellen Shuttlebusse aus.
Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto blockierte am Freitagvormittag die Ortsdurchfahrt von Moena – und bremste so auch einen der offiziellen Shuttlebusse aus. Bild: Anika Zimny
Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto blockierte am Freitagvormittag die Ortsdurchfahrt von Moena – und bremste so auch einen der offiziellen Shuttlebusse aus.
Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto blockierte am Freitagvormittag die Ortsdurchfahrt von Moena – und bremste so auch einen der offiziellen Shuttlebusse aus. Bild: Anika Zimny
Wintersport
Busunfall legt Olympia-Verkehr kurzzeitig lahm
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur die weiten Wege zwischen den Austragungsorten, auch die kleinen Straßen in den Bergen könnten zur Herausforderung bei den Winterspielen in Italien werden. Das zeigte sich gleich am Freitag.

Die weiten Wege bei den Olympischen Winterspielen in Italien, sie hatten bereits im Vorfeld immer wieder für kritische Stimmen gesorgt. An sieben Schauplätzen finden bis zum 22. Februar die Wettbewerbe statt. Dass es aber nicht immer unbedingt nur die Entfernungen zwischen Mailand, Cortina d`Ampezzo, Bormio und allen anderen Orten sind, die in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
04.02.2026
7 min.
Olympia der weiten Wege in Mailand-Cortina: Bleibt der olympische Geist auf der Strecke?
 7 Bilder
Genügend Schnee ist schon mal vorhanden, auch in Livigno.
16 Disziplinen an sieben Schauplätzen über Norditalien verteilt – so präsentieren sich die Winterspiele 2026 mit dem Gütesiegel der Nachhaltigkeit. Dafür gibt es viel Zustimmung, aber auch Kritik.
Thomas Prenzel
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
04.02.2026
5 min.
Olympia 2026: Reporterin aus Zwickau erfüllt sich bei den Winterspielen einen Kindheitstraum
Mit den eigenen Eisschnelllauf-Schlittschuhen war „Freie Presse“-Sportredakteurin Anika Zimny nicht schnell genug für den Traum von Olympia. Der erfüllt sich jetzt aber als Journalistin.
Wenn am Freitag die Wettbewerbe in Italien offiziell eröffnet werden, dann ist „Freie Presse“-Sportredakteurin Anika Zimny mittendrin. Wieso sie das beim Blick auf ein Urlaubsfoto kaum glauben kann.
Anika Zimny
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
Mehr Artikel