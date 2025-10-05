Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • BVB äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen gegen Ex-Mitarbeiter

Der BVB beschäftigt sich mit länger zurückliegenden Vorwürfen.
Der BVB beschäftigt sich mit länger zurückliegenden Vorwürfen. Bild: Bernd Thissen/dpa
Der BVB beschäftigt sich mit länger zurückliegenden Vorwürfen.
Der BVB beschäftigt sich mit länger zurückliegenden Vorwürfen. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
BVB äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen gegen Ex-Mitarbeiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Borussia Dortmund hat es vor Jahrzehnten offensichtlich den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegeben. Jetzt reagiert der Verein.

Dortmund.

Borussia Dortmund hat sich zu einem Bericht geäußert, wonach es im Verein des Fußball-Bundesligisten den Vorwurf sexuellen Missbrauchs gegen einen Ex-Mitarbeiter gegeben haben soll. "Da der ehemalige Mitarbeiter den Vorwurf vollumfänglich bestritt und der ehemalige Spieler keine Strafanzeige stellte, ließ sich der lange zurückliegende Sachverhalt letztlich nicht erhärten", heißt es in einer Stellungnahme des BVB.

Die "Bild am Sonntag" hatte ohne Namensnennung des Beschuldigten darüber berichtet. Ein Opferanwalt soll sich 2010 bei der Borussia gemeldet haben. Die Vorwürfe sollen mehr als 20 Jahre zurückliegen.

Club: Vorwürfe sehr ernst genommen

"Zutreffend ist, dass zunächst im Jahre 2010 ein derartiger Vorwurf an Borussia Dortmund herangetragen worden ist. Gegenstand des vage gehaltenen Vorwurfs waren Näherungsversuche, die ein ehemaliger Mitarbeiter des Vereins in den 90er Jahren gegenüber einem damals volljährigen Nachwuchsspieler gemacht haben soll", teilte nun die Borussia mit.

Der Club habe den Vorwurf sehr ernst genommen und sich durch den hierfür zuständigen Vereinsvorstand intensiv um Aufklärung bemüht. 2023 seien die Dortmunder über einen weiteren Vorwurf gegen denselben ehemaligen Mitarbeiter informiert worden.

BVB verweist auf Schutzkonzept

"Obwohl auch dieser weitere, angebliche Sachverhalt viele Jahrzehnte zurücklag und dem privaten Lebensbereich des ehemaligen Mitarbeiters zuzurechnen war, beendete der Verein daraufhin unverzüglich das noch bestehende geringfügige Beschäftigungsverhältnis mit dem Mitarbeiter und sorgte dafür, dass er den Verein verlässt", erklärte die Borussia. Der Beschuldigte bestreite die Vorwürfe bis heute.

Die Dortmunder verweisen dabei auf das BVB-Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt. Dies wurde 2019 erarbeitet und verfüge über externe und anonyme Meldestellen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
BVB-Stürmer wehrt sich: "Nie etwas bewusst verheimlicht"
Jetzt in Dortmund: Der portugiesische Stürmer Fabio Silva (l).
Wegen einer Verletzung hat der Portugiese Fabio Silva noch kein Spiel für Borussia Dortmund gemacht. Jetzt weist der Millionen-Einkauf Vorwürfe zurück, er habe seinem neuen Club eine OP verheimlicht.
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
05.10.2025
3 min.
Noch nicht gut genug: BVB lässt Bayern vor Gipfel ziehen
Harter Fight auf Augenhöhe: Dortmund und Leipzig spielen 1:1
Borussia Dortmund bleibt zwar ungeschlagen, doch das 1:1 gegen Leipzig zeigt: Für den Angriff auf den FC Bayern reicht es noch nicht. Was Kapitän Schlotterbeck dazu sagt.
Carsten Lappe, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
Mehr Artikel