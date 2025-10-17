Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • BVB-Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen

Nico Schlotterbeck steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag - und danach? (Archivbild)
Nico Schlotterbeck steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag - und danach? (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Nico Schlotterbeck steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag - und danach? (Archivbild)
Nico Schlotterbeck steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag - und danach? (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
BVB-Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nico Schlotterbecks Zukunft bei Borussia Dortmund über 2027 hinaus ist offen. Angeblich locken die Bayern und andere Topclubs. Ein Ex-Profi sieht ihn als perfekte Verstärkung für München.

Dortmund.

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sieht trotz größer werdender Spekulationen um Abwehrchef Nico Schlotterbeck keine Eile in der angestrebten Vertragsverlängerung. "Ich glaube, dass wir nicht in Hektik verfallen müssen", sagte Ricken im Interview von RTL/ntv und "sport.de". Der aktuelle Stand sei "völlig okay".

Schlotterbecks Vertrag endet im Juni 2027. Sollte der 25-Jährige seinen Vertrag beim BVB nicht verlängern wollen, könnte der Club wohl nur im kommenden Sommer noch eine angemessene Ablösesumme kassieren. Zuletzt wurde der 25-Jährige mit dem FC Bayern, aber auch mit internationalen Topclubs wie dem englischen Meister FC Liverpool in Verbindung gebracht. 

Schlotterbeck weicht Frage zum Bayern-Interesse aus

"Dazu kann ich eigentlich nichts sagen", sagte der Verteidiger auf einer Pressekonferenz vor dem jüngsten WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft in Nordirland zum angeblichen Bayern-Interesse. An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt es zum Bundesliga-Topspiel zwischen München und Dortmund.

Für den früheren BVB- und Bayern-Profi Thomas Helmer wäre Schlotterbeck für den deutschen Rekordmeister eine perfekte Verstärkung. "Er passt mit allem, was er mitbringt, genau ins Beuteschema der Bayern", sagte der Europameister von 1996 im Interview von "t-online".

Zeigte auch in der Nationalmannschaft wieder seine Stärke: Nico Schlotterbeck (M)
Zeigte auch in der Nationalmannschaft wieder seine Stärke: Nico Schlotterbeck (M) Bild: Christian Charisius/dpa
Zeigte auch in der Nationalmannschaft wieder seine Stärke: Nico Schlotterbeck (M)
Zeigte auch in der Nationalmannschaft wieder seine Stärke: Nico Schlotterbeck (M) Bild: Christian Charisius/dpa

Kovac: "Schlotti ist mit Haut und Haaren hier"

Schlotterbeck zeigt nach langer Verletzungspause sowohl im Club als auch DFB-Team wieder starke Leistungen. "Er ist auch ein gewisses gesundheitliches Risiko eingegangen für seine Teamkollegen, für den Verein, für die Fans. Dementsprechend ist großes Vertrauen und eine Nähe da", sagte Ricken. Er wolle Schlotterbeck als große Identifikationsfigur im Club halten. "Dann geht es um einen gemeinsamen Plan und dann werden wir uns alle Zeit nehmen, um diese Gespräche zu führen."

Dortmunds Trainer Niko Kovac glaubt nicht, dass die Zukunftsfrage den Abwehrspieler zu sehr beschäftigt. "Das, was ich sehe, ist durchweg positiv. Schlotti ist mit Haut und Haaren hier", sagte Kovac bei Sky: "Er freut sich auf jede Minute im schwarz-gelben Trikot, und deswegen mache ich mir über die Zukunft keine Gedanken. Es geht jetzt um die Gegenwart - und da ist er für uns sehr wichtig." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
4 min.
Wichtig für BVB und Nagelsmann: Schlotterbeck ist wieder da
Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig.
Nico Schlotterbeck ist beim Sieg des BVB gegen Wolfsburg der gefeierte Mann. Der Führungsspieler hat mit Dortmund in dieser Saison viel vor. Auch in der Nationalmannschaft wird er dringend gebraucht.
Thomas Eßer, dpa
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
04.10.2025
2 min.
Wegen Schlotterbeck: Kovac-Botschaft an Nagelsmann
Nico Schlotterbeck ist zurück beim BVB und in der kommenden Woche auch in der Nationalmannschaft.
Seit zwei Wochen ist BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck zurück auf dem Feld und ist nun auch wieder heiß auf die Nationalmannschaft. Dortmund-Coach Niko Kovac bremst aber noch.
16:40 Uhr
1 min.
Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins
Bundesbankchef Joachim Nagel in Washington.
Die Inflation hat sich erholt, das nimmt Druck von der EZB. Doch der Bundesbankchef blickt genau auf die Preise im Supermarkt.
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel