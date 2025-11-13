Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • BVB-Chef Ricken wehrt sich gegen Kritik an Team und Trainer

Ist von Dortmunds Trainer Niko Kovac überzeugt: BVB-Geschäftsführer Lars Ricken
Ist von Dortmunds Trainer Niko Kovac überzeugt: BVB-Geschäftsführer Lars Ricken Bild: Bernd Thissen/dpa
Ist von Dortmunds Trainer Niko Kovac überzeugt: BVB-Geschäftsführer Lars Ricken
Ist von Dortmunds Trainer Niko Kovac überzeugt: BVB-Geschäftsführer Lars Ricken Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
BVB-Chef Ricken wehrt sich gegen Kritik an Team und Trainer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Borussia Dortmund ist zuletzt ein wenig ins Stolpern geraten. BVB-Geschäftsführer Lars Ricken sieht die Mannschaft trotzdem voll im Plan. Kritik an Mannschaft und Trainer weist er zurück.

Dortmund.

Geschäftsführer Lars Ricken hält die Kritik an Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach den zuletzt durchwachsenen Ergebnissen für überzogen und stärkt Cheftrainer Niko Kovac den Rücken. 

"Klar, in jeder Länderspielpause wird viel geschrieben. Wir bleiben da ganz entspannt. Denn: Wir alle beim BVB sind von Niko Kovac zu 100 Prozent überzeugt", sagte der BVB-Chef der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". "Der Endspurt der vergangenen Saison war sensationell erfolgreich – dank Niko Kovac."

Entwicklung mit Kovac fortsetzen

Der 49-Jährige betonte zudem: "In der Bundesliga haben wir die zweitwenigsten Tore kassiert, in der Champions League von 36 Mannschaften die drittmeisten Tore geschossen. Die gute Entwicklung, die wir unter seiner Führung genommen haben, wollen wir weiter fortsetzen." 

Kurz vor der derzeitigen Länderspielpause hatten die Dortmunder in der Bundesliga beim Abstiegskandidaten FC Augsburg 1:0 gewonnen, anschließend in der Champions League 1:4 bei Manchester City verloren und in der Bundesliga beim Hamburger SV in letzter Sekunde noch den 1:1-Ausgleich kassiert. 

Erfolgreicher Jahresendspurt mit der Hilfe der Fans

"Wir haben uns über den späten Ausgleich in Hamburg geärgert. Wir wären gerne mit einem Sieg auf Platz zwei geklettert. Jetzt stehen wir auf Platz drei, aber auch damit stehen wir voll im Plan, auf einem Champions-League-Platz", sagte Ricken. 

Er wisse, dass die Dortmunder zuletzt nicht überzeugt hätten. "Aber: Die Belastung durch sechs von sieben Spielen auswärts innerhalb von drei englischen Wochen war enorm hoch", erklärte er. 

Er verwies zugleich auf das Königsklassen-Spiel beim FC Kopenhagen (4:2) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:0). "Und trotzdem haben wir in Kopenhagen vier Tore geschossen und gegen Köln fast 30 Torschüsse abgegeben", sagte Ricken. Bis Ende Dezember spielen wir von acht Spielen sechsmal zu Hause, mit unseren Fans im Rücken wollen wir maximal viele Punkte holen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
31.10.2025
1 min.
Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
Niko Kovac sprach vor der Partie in Augsburg auch über seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck.
In Augsburg fehlt Nico Schlotterbeck dem BVB wegen einer Erkältung. Und kommende Woche gegen Manchester mit Erling Haaland? Trainer Niko Kovac hält sich mit einer Prognose noch zurück.
20.10.2025
2 min.
Kovac vor Kopenhagen: "Ich strahle wie ein Reaktor"
Niko Kovac will in Kopenhagen angreifen. (Archivbild)
Die erste Saison-Niederlage hat Niko Kovac schnell abgehakt. Einen Youngster verteidigt der Cheftrainer von Borussia Dortmund gegen Kritik.
Mehr Artikel