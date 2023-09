BVB: Füllkrugs Torpremiere - Terzic hofft auf "Kickstart"

Bei Borussia Dortmund läuft weiter vieles holprig, aber der Club ist seit April in der Bundesliga ungeschlagen. Neuzugang Niklas Füllkrug soll jetzt richtig durchstarten.

Sinsheim.

Borussia Dortmund setzt nach der Torpremiere von Niklas Füllkrug auf weitere Großtaten des Nationalstürmers. "Wir hoffen, dass das der Kickstart war, dass er weiter so wichtig für uns ist", sagte Trainer Edin Terzic nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des BVB bei der TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Der Ex-Bremer selbst stand mit einem breiten Grinsen vor den Kameras und Mikrofonen.