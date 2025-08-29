Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • BVB holt Angreifer Silva aus England

Fábio Silva zündete erst bei Las Palmas so richtig
Fábio Silva zündete erst bei Las Palmas so richtig Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild)
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
Fábio Silva zündete erst bei Las Palmas so richtig
Fábio Silva zündete erst bei Las Palmas so richtig Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild)
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
1. Bundesliga
BVB holt Angreifer Silva aus England
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den letzten Tagen der Transferperiode tut sich noch was bei Borussia Dortmund. Aus England kommt der Portugiese Fábio Silva.

Dortmund.

Borussia Dortmund hat den portugiesischen Stürmer Fábio Silva verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt von den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League zum BVB und erhält dort einen Vertrag bis 2030, wie die Westfalen mitteilten. Für den einmaligen Nationalspieler Portugals sollen die Dortmunder laut Medienberichten rund 20 Millionen Euro bezahlen. 

"Es war unser Ziel, das Team während der laufenden Transferperiode auch im Sturmzentrum breiter aufzustellen, um möglichst unberechenbar und für alle Situationen in drei Wettbewerben bestmöglich gewappnet zu sein. Wir haben viel Geduld benötigt, um unsere Vorstellungen durchzusetzen und sind nun froh, in Fábio Silva einen Spieler mit großem Potenzial verpflichtet zu haben", sagt Dortmunds Sportchef Lars Ricken.

Silva konnte sich in England nicht durchsetzen

Silva war bereits vor fünf Jahren für damals 40 Millionen Euro vom FC Porto nach Wolverhampton gewechselt, dort aber nicht zurechtgekommen und immer wieder verliehen worden. Erst bei seiner bislang letzten Leihstation bei UD Las Palmas aus Gran Canaria überzeugte Silva dann in der Primera División. 

"Fábio bringt viel Qualität mit: Torgefahr, Spielintensität, Tempo, und er kann flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden", urteilte Sportdirektor Sebastian Kehl. 

BVB.-Investitionen in diesem Sommer bei über 90 Millionen Euro

Silva ist nach Jobe Bellingham (Sunderland), Carney Chukwuemeka und Aarón Anselmino (beide FC Chelsea) der vierte Neuzugang aus Engand. Zudem wurden die zuvor ausgeliehenen Yan Couto (Manchester City) und Daniel Svensson (Nordsjaelland) fest verpflichtet, sowie Patrick Drewes (Bochum) als Ersatzkeeper verpflichtet. Zusammen investierte der BVB in diesem Sommer damit über 90 Millionen Euro. 

Dem stehen die Abgänge von Jamie Gittens (Chelsea), Soumaila Coulibaly (Straßburg), Youssoufa Moukoko (Kopenhagen) sowie Giovanni Reyna (Mönchengladbach) für zusammen rund 72 Millionen Euro gegenüber. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
26.08.2025
2 min.
BVB verpflichtet Chukwuemeka nach halbjähriger Leihe fest
Carney Chukwuemeka wechselt fest zum BVB. (Archivbild)
Borussia Dortmund holt Carney Chukwuemeka zurück. Zuletzt hatte man den in Österreich geborenen Engländer ausgeliehen. Jetzt wird der Kreativspieler fürs offensive Mittelfeld fest verpflichtet.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
27.08.2025
2 min.
BVB verpflichtet Anselmino - Weitere Transfers geplant
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild)
Der nächste Spieler vom FC Chelsea: Borussia Dortmund holt in dieser Transferphase den zweiten Profi aus London. Auch ein Mittelstürmer soll noch aus England kommen.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
Mehr Artikel