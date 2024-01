BVB-Kapitän würde sich über Sancho-Rückkehr extrem freuen

Sie gewinnen 2021 zusammen den DFB-Pokal. Jetzt hofft BVB-Mittelfeldspieler Emre Can auf eine Rückkehr von Jadon Sancho und erneuten Erfolg.

Marbella/Spanien. Kapitän Emre Can würde sich über eine Rückkehr seines früheren Teamkollegen Jadon Sancho zu Borussia Dortmund "extrem" freuen. "Weil ich extrem viel von Jadon halte. Er ist ein Unterschiedsspieler, zu 100 Prozent", sagte Can (29) im Sky-Interview im Winter-Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im spanischen Marbella.

Sancho sei immer für ein Tor und einen Assist gut: "Jadon wird uns auf jeden Fall, wenn er kommen sollte, weiterhelfen. Er hat extremes Talent." Beide hatten zusammen mit dem BVB 2021 den DFB-Pokal gewonnen.

Der ehemalige BVB-Profi von Manchester United soll laut Medieninformationen zum Kader des Tabellenfünften in Marbella dazustoßen. Die Clubs hätten in den Gesprächen über ein Leihgeschäft für den 23-Jährigen bis zum Saisonende eine Einigung erzielt, hatte die "Bild" am Donnerstag berichtet. Somit könnte der Offensivakteur, der seit mehr als vier Monaten nicht mehr gespielt hat, noch vor dem Wochenende in das bis zum 9. Januar geplante Trainingslager der Dortmunder in Spanien nachreisen. Der Club bestätigte das bislang nicht.

Sancho wechselte 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB zum englischen Top-Club, konnte aber bei Manchester United nicht an seine Leistungen anknüpfen. Zuletzt war er vom Profi-Training freigestellt worden, sein Vertrag in England läuft noch bis zum Sommer Juni 2026. (dpa)