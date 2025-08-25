Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf

Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat. Bild: David Inderlied/dpa
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat. Bild: David Inderlied/dpa
1. Bundesliga
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.

Dortmund.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nun endgültig von Sven Mislintat getrennt. Der BVB einigte sich mit seinem ehemaligen Kaderplaner auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrages gegen eine Abfindung zum Monatsende. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken den "Ruhr Nachrichten". 

Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zu den Borussen zurückgekehrt. Doch gut zwei Wochen nach dem Aus für Chefcoach Nuri Sahin wurde Mislintat, der zuvor unter anderem beim FC Arsenal, VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hatte, am 6. Februar schon wieder freigestellt. 

Zuvor soll es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Ricken über Monate immer wieder zu Differenzen gekommen sein. Diese Streitigkeiten sollen mit ausschlaggebend für geplatzte Transfers und Probleme im Kader gewesen sein. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
26.08.2025
3 min.
Trotz holprigen Saisonstarts: BVB verlängert mit Coach Kovac
Bleibt auch über die Saison hinaus Trainer von Borussia Dortmund: Niko Kovac
Borussia Dortmund verlängert mit seinem Trainer um ein Jahr bis 2027. Der Saisonstart war mau, aber Sportchef Ricken lobt den Coach. Unter Kovac spiele die Mannschaft "wieder attraktiven Fußball".
18.08.2025
2 min.
Sébastien Haller wechselt endgültig nach Utrecht
Verabschiedet sich wieder vom BVB: Sébastien Haller
Sébastien Haller sieht keine Zukunft mehr beim BVB und wechselt in die Niederlande. Dortmund spart sich zumindest das Gehalt des Angreifers.
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel