BVB-Manager Kehl über Musiala-Verletzung: "Schrecklich"

Die Verletzung von Jamal Musiala schockiert auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Sportdirektor Sebastian Kehl spricht nach dem Dortmunder Aus gegen Real Madrid über die Szene in Atlanta.

East Rutherford.

Die schwere Verletzung von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat auch bei Bayern Münchens Konkurrenten Borussia Dortmund zu Betroffenheit geführt. "Das ist schrecklich", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem verlorenen Viertelfinale bei der Club-WM gegen Real Madrid (2:3) am Samstagabend in East Rutherford in New Jersey. "Ich drücke ihm alle Daumen. Es wird keine einfache Zeit für ihn. Er ist aber stark genug, wiederzukommen."