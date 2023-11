BVB muss in Mailand auf Süle verzichten

Dortmund. Borussia Dortmund muss im Champions League-Spiel am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) bei der AC Mailand auf Fußball-Nationalspieler Niklas Süle verzichten. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger fehlt erkrankt, wie der BVB mitteilte.

Mittelstürmer Sébastien Haller und Flügelspieler Karim Adeyemi, die am Samstag beim 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach noch gefehlt hatten, waren beim Abflug des Teams am Montagvormittag vom Dortmunder Airport Richtung Italien dagegen dabei. Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer ist angeschlagen. Als Langzeitverletzte fehlen Felix Nmecha und Julien Duranville.

Der Bundesliga-Vierte geht als Tabellenführer in die Partie gegen den zwei Punkte schlechteren Dritten aus Mailand. Mit einem Sieg wäre das Team von Trainer Edin Terzic bereits am zweitletzten Spieltag der wohl schwersten Gruppe für das Achtelfinale qualifiziert. "Als Tabellenführer nach Mailand zu fahren, haben wir uns erarbeitet in den letzten Wochen. Aber wir wissen, dass wir morgen dort eine heftige Aufgabe vor uns haben", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. "Das wird morgen eine enge Kiste." (dpa)