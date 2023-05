BVB oder Bayern? Lewandowski "immer für München"

In der Bundesliga streiten sich seine zwei Ex-Clubs um den Titel, doch Robert Lewandowski drückt nur einem Team die Daumen. Beim FC Barcelona fühlt er sich wohl - auch dank Marc-André ter Stegen.

Im Meisterschaftsduell der Fußball-Bundesliga zwischen seinen beiden Ex-Clubs schlägt das Herz von Robert Lewandowski nur für den FC Bayern.

"Ich habe gehört, dass viele Leute in Deutschland oder in Europa sagen: Es wäre besser, wenn in der Bundesliga Dortmund die Meisterschale gewinnt. Aber ich bin immer für Bayern München und bin nicht dafür", sagte der vor dieser Saison aus München zum FC Barcelona gewechselte Pole bei Sport1 und ran am Rande der Laureus Awards: "Ich drücke die Daumen immer für die Jungs, dass sie gewinnen und zeigen, dass sie die Besten sind."

Doch auch Lewandowski erwartet ein "sehr spannendes" Saisonfinale, selbst wenn die Münchner "jetzt auf einem guten Weg" seien. Es habe während der Spielzeit "viele Spekulationen" gegeben, "viele Leute reden über die Situation", sagte der 34-Jährige: "Aber am wichtigsten ist, was am Ende steht."

Lewandowski fühlt sich in Barcelona wohl

Ihm selbst gehe es in Barcelona "super", der bevorstehende Meistertitel mit den Katalanen sei ein "erster Schritt, um nächste Saison vielleicht noch mehr zu gewinnen". Nach den "vielen Problemen" im Club sei der Titel auch für Barças Zukunft "sehr wichtig", betonte der Torjäger: "Ich denke, das wird nun besser."

Großen Anteil an der Meisterschaft hätte in jedem Fall der deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen, meinte Lewandowski: "Ich weiß nicht, wie viele Spiele er zu null gespielt hat, aber das ist seine Saison." Ter Stegen blieb in dieser Saison bereits 25 Mal ohne Gegentreffer und stellte damit einen Clubrekord auf. "Ich hoffe, er kann nach der Saison genießen, was er alles erreicht hat", sagte Lewandowski: "Ich weiß, wie hart er arbeitet für diesen Erfolg." (dpa)