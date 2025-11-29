Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • BVB schlägt Bayer - Später Bayern-Sieg gegen St. Pauli

Der FC Bayern durfte spät jubeln.
Der FC Bayern durfte spät jubeln. Bild: Sven Hoppe/dpa
Ein Geburtstag zum Vergessen war es für Augsburgs Coach Sandro Wagner.
Ein Geburtstag zum Vergessen war es für Augsburgs Coach Sandro Wagner. Bild: Uwe Anspach/dpa
Berlins Torschütze Rani Khedira im Duell mit dem Heidenheimer Adrian Beck.
Berlins Torschütze Rani Khedira im Duell mit dem Heidenheimer Adrian Beck. Bild: Soeren Stache/dpa
Bremens Romano Schmid (r) geht artistisch zum Ball, der Kölner Sebastian Sebulonsen schaut gebannt zu.
Bremens Romano Schmid (r) geht artistisch zum Ball, der Kölner Sebastian Sebulonsen schaut gebannt zu. Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Zwei Tore in der Nachspielzeit retten den Bayern gegen St. Pauli den Sieg – und in Berlin dreht der 1. FC Heidenheim das Spiel in letzter Sekunde. Auch Köln jubelt in Bremen spät.

Berlin.

Der FC Bayern München hat mit einem Last-Minute-Sieg in der Bundesliga auf die erste Saison-Niederlage beim FC Arsenal reagiert. Drei Tage nach dem 1:3 in der Champions League gewann der Fußball-Rekordmeister am zwölften Spieltag gegen den FC St. Pauli durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:1 (1:1). Durch den Heimsieg bauten die Münchner ihren Vorsprung in der Tabelle auf acht Punkte aus.

Bayer Leverkusen verpasste beim 1:2 (0:1) gegen Borussia Dortmund den Sprung auf Platz zwei. Stattdessen zogen die Schwarz-Gelben wieder vorbei.Der 1. FC Köln kam im Mittelfeld-Duell bei Werder Bremen erst in der Nachspielzeit zu einem 1:1 (1:0). Noch bitterer lief es für Union Berlin: Die Köpenicker verloren gegen den 1. FC Heidenheim durch zwei Gäste-Tore in der Nachspielzeit 1:2 (1:0). Einen 38. Geburtstag zum Vergessen erlebte Augsburgs Trainer Sandro Wagner bei der 0:3 (0:3)-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Der BVB hat im ersten von zwei Top-Duellen mit Bayer Leverkusen binnen vier Tagen ein Statement gesetzt und den Ex-Meister in der Bundesliga-Tabelle wieder überholt. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann das Topspiel in Leverkusen mit 2:1, musste in der Schlussphase aber erneut zittern. Aarón Anselmino (41. Minute) und Karim Adeyemi (65.) trafen für die Gäste, für Leverkusen verkürzte Christian Kofane (83.).

Für die Dortmunder, die am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hause erneut auf die Bayer-Elf treffen, war es der erste Dreier in der Liga nach zuvor zwei sieglosen Spielen mit Last-Minute-Gegentreffern am Stück. 

FC Bayern München - FC St. Pauli 3:1 (1:1)

Überraschend schwer taten sich die Münchner beim späten 3:1 gegen den mit acht Niederlagen in Serie angereisten FC St. Pauli. Andreas Hountondji (6. Minute) schockte den Rekordmeister früh, der erst kurz vor der Pause zum Ausgleich durch Raphael Guerreiro (44.) kam. Erst in der Nachspielzeit trafen Luis Díaz (90.+3) und Nicolas Jackson (90.+6) zum Bayern-Sieg.

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:0)

Werder Bremen hat den vierten Heimsieg in Serie spät verspielt. Die Grün-Weißen führten gegen den 1. FC Köln lange mit 1:0, ehe Kölns Top-Talent Said El Mala (90.+1) den späten 1:1-Endstand erzielte. Werder-Verteidiger Niklas Stark sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Im ersten Durchgang hatte Marco Friedl (22.) die Elf von Trainer Horst Steffen zunächst in Führung gebracht.

Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:0)

Union Berlin hat erneut einen Sieg in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim verpasst - und das beim 1:2 auf besonders dramatische Weise. Im fünften Vergleich führten die Köpenicker durch ein Tor von Rani Khedira (43.) zwar lange, wurden am Ende aber doppelt bestraft. Stefan Schimmer (90.) und Jan Schöppner (90.+5) drehten die kampfbetonte Partie zugunsten der Heidenheimer, die durch den Auswärtssieg den letzten Tabellenplatz verließen.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 3:0 (3:0)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihrem früheren Nationalstürmer Sandro Wagner den 38. Geburtstag schwer verdorben. Beim 3:0 entschieden die Gastgeber das Duell mit dem FC Augsburg schon vor der Pause. Youngster Bazoumana Touré (16. Minute), Wouter Burger (26.) und ein Eigentor Cedric Zesiger (45.) sorgten in Sinsheim für klare Verhältnisse. (dpa)

