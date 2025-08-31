Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • BVB-Sportdirektor: Kein 70-Millionen-Transfer von Beier

Wechsel kein Thema: Maximilian Beier (l) soll in Dortmund bleiben.
Wechsel kein Thema: Maximilian Beier (l) soll in Dortmund bleiben. Bild: Federico Gambarini/dpa
Wechsel kein Thema: Maximilian Beier (l) soll in Dortmund bleiben.
Wechsel kein Thema: Maximilian Beier (l) soll in Dortmund bleiben. Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
BVB-Sportdirektor: Kein 70-Millionen-Transfer von Beier
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein angebliches Mega-Angebot für Nationalspieler Maximilian Beier sorgt bei Borussia Dortmund kurz für Unruhe. Sportdirektor Kehl will nichts von einem Wechsel wissen.

Dortmund.

Ein Transfer von Nationalstürmer Maximilian Beier von Borussia Dortmund in die englische Premier League ist laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kein Thema. "Nein, es gab nie ein Angebot in dieser Größenordnung", sagte Kehl bei DAZN zu Spekulationen um einen Wechsel von Beier zum FC Brentford für eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro. In Gesprächen mit dem 22 Jahre alten Offensivspieler habe dieser signalisiert, dass er beim BVB bleiben wolle, fügte Kehl hinzu.

"Es waren sehr viel Gerüchte, der Fußball ist ja im Moment ein bisschen verrückt", sagte der Dortmunder Sportdirektor mit Blick auf die letzten Tage vor dem Ende der Sommer-Transferphase. Auch BVB-Trainer Niko Kovac hatte zuletzt betont, Beier nicht ziehen lassen zu wollen. "Maxi ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und ein großes deutsches Talent", sagte Kovac. 

Beier, dessen Marktwert auf rund 25 Millionen Euro taxiert wird, war erst vor einem Jahr aus Hoffenheim gekommen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin stand er in der Startelf der Dortmunder. (dpa)

