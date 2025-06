BVB startet mit wenigen Profis das Training - Süle erkrankt

Borussia Dortmund ist wieder im Training. Am Montag fehlen aber noch etliche Profis. Unklar ist auch noch, welche Veränderungen es bis zum Start der Club-WM noch geben wird.

Dortmund. Borussia Dortmund ist mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung auf die Club-WM gestartet. Trainer Niko Kovac begrüßte nach einem kurzen Urlaub nur rund zehn Profis zu einer ersten nicht öffentlichen Einheit. Niklas Süle war kurz auf dem Trainingsgelände, fuhr aber erkrankt wieder weg.

Aus der A-Jugend waren einige Talente zur Auffüllung des Kaders dabei. Ob aus diesem Kreis auch Spieler am 13. Juni mit in die USA fliegen werden, ist noch unklar.

Nationalspieler erst wenige Tage vor dem Turnierstart dabei

Erst in der kommenden Woche sollen auch die Nationalspieler ins Training integriert werden. Insgesamt zwölf Spieler sind derzeit noch für ihre Auswahlen im Einsatz.

Unklar ist generell noch, wie der Kader zur Club-WM aussehen wird. Der BVB ist unter anderem an Jobe Bellingham, dem jüngeren Bruder des früheren Dortmunders Jude Bellingham, vom AFC Sunderland interessiert. Ob dieser Transfer bis spätestens zum 10. Juni, wenn das Sonder-Transferfenster für die Club-WM-Teilnehmer endet, vollzogen werden kann, ist aber fraglich.

Unterschiedliche Vorgehensweise mit den Leihspielern

Mit in die USA fliegen soll auch der vom FC Chelsea noch ausgeliehene Carney Chukwuemeka, obwohl dessen Situation über den 30. Juni hinaus noch ungeklärt ist. Möglich ist, dass das Leihgeschäft noch bis zum Turnierende ausgedehnt wird. In jedem Fall die Vorrundenspiele der Dortmunder soll der Engländer noch mitmachen.

Der noch an Stade Brest verliehene Abwehrspieler Soumaila Coulibaly soll frühzeitig zurückkehren. Allerdings hat der 21-Jährige aufgrund einer Adduktorenverletzung schon länger keine Spielpraxis mehr. Eine vorzeitige Rückkehr der Leihspieler Youssoufa Moukoko (OGC Nizza) und Sébastien Haller (FC Utrecht) ist dagegen nicht vorgesehen.

In der Vorrunde der Club-WM spielen die Dortmunder am 17. Juni in New Jersey gegen Fluminense aus Brasilien, am 21. Juni in Cincinnati gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika und am 25. Juni wieder in Cincinnati gegen Ulsan HD aus Südkorea. (dpa)