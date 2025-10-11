Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • BVB-Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen

Guirassy hat die Nationalmannschaft vorzeitig verlassen. (Archivbild)
Guirassy hat die Nationalmannschaft vorzeitig verlassen. (Archivbild)
1. Bundesliga
BVB-Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen
Dortmunds Mittelstürmer Serhou Guirassy ist vorzeitig von der Nationalmannschaft Guineas abgereist. Gesundheitliche Probleme hatte er schon vorher.

Casablanca.

Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy ist aus gesundheitlichen Gründen von der Nationalmannschaft Guineas zurückgekehrt. Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB beim FC Bayern München sei der Stürmer "körperlich stark geschwächt" am Freitag von Casablanca aus nach Dortmund zurückgekehrt. Dies teilte der Nationalverband mit. 

Tags zuvor gewann Guinea das WM-Qualifikationsspiel in Mosambik ohne Guirassy, der nur auf der Bank saß, mit 2:1. Guirassy war nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg mit Oberschenkelproblemen "aus Liebe zu Guinea" angereist und habe sich nun "mit Erlaubnis des Trainerstabs" für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Ob er bis zum Spiel in München am nächsten Samstag (18.30 Uhr) wieder fit ist, bleibt offen. (dpa)

Mehr Artikel