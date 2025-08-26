Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • BVB verpflichtet Chukwuemeka nach halbjähriger Leihe fest

Carney Chukwuemeka wechselt fest zum BVB. (Archivbild)
Carney Chukwuemeka wechselt fest zum BVB. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Carney Chukwuemeka wechselt fest zum BVB. (Archivbild)
Carney Chukwuemeka wechselt fest zum BVB. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
BVB verpflichtet Chukwuemeka nach halbjähriger Leihe fest
Borussia Dortmund holt Carney Chukwuemeka zurück. Zuletzt hatte man den in Österreich geborenen Engländer ausgeliehen. Jetzt wird der Kreativspieler fürs offensive Mittelfeld fest verpflichtet.

Dortmund.

Borussia Dortmund verpflichtet den zuletzt vom FC Chelsea ausgeliehenen Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka nun fest. Der 21-Jährige hat einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Das teilte der Verein mit. Der BVB hatte Chukwuemeka bereits in der vergangenen Rückrunde und während der Club-WM ausgeliehen.

Der in Österreich geborene Engländer kostet den BVB nach Medienangaben etwa 25 Millionen Euro. "Ich habe diesen Club, den Trainer, meine Teamkollegen und die Fans in den vergangenen Monaten kennengelernt und bin froh, dass Borussia Dortmund jetzt meine neue fußballerische Heimat ist", sagt Chukwuemeka laut Vereinsmitteilung.

Chukwuemeka findet in engen Räumen Lösungen

"Es war uns wichtig, im offensiven Mittelfeld noch einmal an Qualität und Kreativität zuzulegen", sagt Sportgeschäftsführer Lars Ricken. "Wir freuen uns, dass wir ein so großes Talent wie Carney langfristig an uns binden konnten und nun gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten dürfen." Sportdirektor Sebastian Kehl verwies auf Chukwuemekas "riesiges Potenzial, das er bei uns in der Rückrunde schon gezeigt hat". Der Spieler finde in engen Räumen immer wieder Lösungen und verleihe dem Mittelfeld so ein zusätzliches Element.

Chukwuemeka ist beim BVB bislang in 17 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen und erzielte dabei einen Treffer. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend von Aston Villa und wechselte 2022 für 18 Millionen Euro zu Chelsea. Dort konnte er sich allerdings keinen Stammplatz erkämpfen. Insgesamt absolvierte er 32 Pflichtspiele für die Londoner (zwei Tore, eine Vorlage).

Auch Chelsea-Innenverteidiger Anselmino gilt als BVB-Kandidat

Der BVB hat laut Medienberichten darüber hinaus Interesse an Chukwuemekas Teamkollegen Aaron Anselmino vom FC Chelsea. Der Innenverteidiger könnte ausgeliehen werden. Der 20 Jahre alte Argentinier würde die Dortmunder Verletzungssorgen in der Abwehr lindern. Er war im Sommer 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtet worden, die ihn als Leihgabe direkt weiterbeschäftigten. In der vergangenen Rückrunde kam er zu Chelsea, spielte aber wegen einer Verletzung kaum eine Rolle. (dpa)

