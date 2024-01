Carrie Schreiner wechselt in Sauber-Nachwuchsakademie

Carrie Schreiner wird auch in dieser Saison in der sogenannten F1 Academy starten. Gleichzeitig wechselt die Rennfahrerin in die Nachwuchsschmiede des Schweizer Sauber-Teams.

Hinwil. Die Saarländerin Carrie Schreiner gehört künftig zur Nachwuchsakademie des Formel-1-Teams von Sauber. Wie der Schweizer Rennstall mitteilte, wird die 25-Jährige in dieser Saison gleichzeitig in der sogenannten F1 Academy für Campos Racing starten.

Die F1 Academy ist eine Rennserie zur Förderung von Frauen im Motorsport unter dem Dach der Formel 1.

Sauber firmierte zuletzt unter dem Namen Alfa Romeo. Nach dem Ausstieg des Hauptsponsors trägt das Team vorübergehend den Namen von Sponsor Stake, einem Anbieter von Online-Sportwetten. Ab 2026 wird der Rennstall zum Audi-Werksteam.

"Sauber hat eine beeindruckende Motorsportgeschichte, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte in der F1 Academy fortzusetzen", erklärte Schreiner. Im vergangenen Jahr war sie die einzige Deutsche in der damals neuen F1 Academy. Für ART Grand Prix gewann sie sogar ein Rennen in Zandvoort, im Gesamtklassement wurde sie elfte von 15 Fahrerinnen. (dpa)