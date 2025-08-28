Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Champions-League-Finale 2026 beginnt früher

Paris Saint-Germain gewann in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League. (Archivbild)
Paris Saint-Germain gewann in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Fußball
Champions-League-Finale 2026 beginnt früher
Der Champions-League-Sieger soll nicht mehr erst kurz vor Mitternacht feststehen. Deshalb verlegt die UEFA den Anstoß nach vorn.

Budapest.

Das Finale der Champions League wird von dieser Saison an drei Stunden früher angepfiffen als bislang. Statt um 21.00 Uhr stehen sich die beiden besten Vereinsteams Europas nun schon um 18.00 Uhr gegenüber. Damit will der europäische Dachverband UEFA nach eigenen Angaben sowohl den Zuschauern im Stadion als auch vor den TV-Geräten ein "besseres Fanerlebnis" ermöglichen.

"Das Finale der UEFA Champions League ist der Höhepunkt der Fußball-Saison und die neue Anstoßzeit wird es noch zugänglicher, inklusiver und wirkungsvoller für alle Beteiligten machen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin in einer MItteilung.

Das Champions-League-Endspiel findet seit etlichen Jahren stets an einem Samstag statt. 2026 wird der Titelträger in Budapest ermittelt. Bei den Partien während der Woche bleibt es überwiegend bei der Anstoßzeit um 21.00 Uhr. Die Auslosung der Gruppenphase findet heute Abend (18.00 Uhr) statt. (dpa)

