Chelsea-Coach zwischen WM-Wert und Sorge um die Folgen

Der FC Chelsea hat mit dem Vorstoß ins Endspiel der Club-WM seinen Status im Weltfußball mächtig aufpoliert. Aber der Vier-Wochen-Kraftakt in den USA könnte in der neuen Saison einen Preis haben.

East Rutherford. Chelseas Trainer Enzo Maresca befürchtet, dass die lange Club-WM in den USA mit ihren vielfältigen Strapazen negative Auswirkungen in der kommenden Saison nach sich ziehen könnte. Trotzdem sieht der 45-Jährige den Einzug ins Finale an diesem Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) gegen den klar favorisierten Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain als unschätzbaren Wert für den Verein aus London an.

"Die größte Leistung dieser Saison ist: Vor einem Jahr hat im Weltfußball niemand groß über Chelsea gesprochen. Jetzt sind wir erst Vierter in der Premier League geworden und damit in der Champions League. Wir haben die Conference League gewonnen. Und jetzt stehen wir hier im Finale. Es ist eine großartige Saison", sagte der Italiener am Ende seines ersten Chelsea-Jahres.

"Wir haben ein Jahr nonstop gearbeitet"

Aber der mit rund 100 Millionen US-Dollar Preisgeldern honorierte Erfolg bei der Vereins-WM im neuen XXL-Format könnte auch einen Preis haben. "Wir haben jetzt ein Jahr nonstop gearbeitet. Und die Spieler werden drei Wochen Urlaub haben nach dem Finale. Wir werden sehen, wie das Energie-Level in der nächsten Saison sein wird", sagte Maresca im MetLife Stadium. In England gibt es im Gegensatz zur Bundesliga keine Winterpause.

Mit der Außenseiterrolle im Endspiel gegen PSG kann der Italiener gut leben. "Ich stimme den Leuten zu, die sagen, dass Paris aktuell die Besten in Europa sind und auch das beste Team der Welt. Sie haben es bewiesen. Aber jedes Spiel ist anders. Wir nehmen diese Herausforderung an", sagte Maresca. (dpa)