Regionale Nachrichten und News
  • Chelsea-Trainer: Hatte kein Problem mit Jackson

Nicolas Jackson in Aktion beim Training vor dem Wiedersehen mit Chelsea. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nicolas Jackson in Aktion beim Training vor dem Wiedersehen mit Chelsea. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nicolas Jackson in Aktion beim Training vor dem Wiedersehen mit Chelsea.
Nicolas Jackson in Aktion beim Training vor dem Wiedersehen mit Chelsea. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Chelsea-Trainer: Hatte kein Problem mit Jackson
Der Club-Weltmeister ist in München. Chelsea-Trainer Enzo Maresca sieht die Bayern in der Königsklasse nicht als Außenseiter, sondern als Titelkandidat. Im Fokus steht auch ein verliehener Stürmer.

München.

Für Trainer Enzo Maresca vom FC Chelsea ist Auftaktgegner FC Bayern München in der Champions League alles andere als ein Außenseiter. "Die Bayern sind eine der drei, vier, fünf besten Mannschaften. Sie sind einer der Favoriten in diesem Wettbewerb", sagte der 45 Jahre alte Italiener vor der Partie des Club-Weltmeisters am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in München. "Sie können den Wettbewerb durchaus gewinnen, das ist meine Meinung."

Maresca erklärte auch, warum der Premier-League-Club Stürmer Nicolas Jackson an den deutschen Fußball-Rekordmeister ausgeliehen hat. Man habe João Pedro und Liam Delap verpflichtet. "Und zwei Stürmer sind genug", sagte Maresca: "Ich habe kein Problem gehabt mit Nicolas. Er ist ein super Junge, sehr professionell." Er habe dem 24 Jahre alten Angreifer auch eine Textnachricht geschickt, ihm "gedankt und Glück gewünscht" in München.

James: "Eine starke Nummer neun"

Chelsea-Kapitän Reece James äußerte am Dienstagabend in der Allianz Arena, dass er "schon überrascht" gewesen sei über die Leihe von Jackson. "Ich habe nicht erwartet, dass er uns verlässt. Aber er wollte eine Lösung, Chelsea wollte eine Lösung. Ich kann Bayern München nur gratulieren zu einer starken Nummer neun", sagte James, der als Verteidiger womöglich am Mittwochabend Jackson stoppen muss. "Gegen ihn zu spielen, würde hart sein", sagte James. (dpa)

