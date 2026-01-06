MENÜ
  • Chemnitzer Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster nach neun Jahren getrennt: Die Gründe und wie es weitergeht

2020 bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne legte das Duo einen verheißungsvollen Auftritt hin.
Bekanntschaft mit dem olympischen Eis durfte das Eis-Paar im Vorjahr in Mailand machen. Die Qualifikation für die Winterspiele verpassten die Chemnitzer jedoch.
Fast neun Jahre zwischen zwei Fotos: Letizia und Luis (links) beim letzten gemeinsamen Auftritt zur DM im Dezember und beim ersten Wettkampf 2017 mit Trainerin Monika Scheibe.
2020 bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne legte das Duo einen verheißungsvollen Auftritt hin.
Bekanntschaft mit dem olympischen Eis durfte das Eis-Paar im Vorjahr in Mailand machen. Die Qualifikation für die Winterspiele verpassten die Chemnitzer jedoch.
Fast neun Jahre zwischen zwei Fotos: Letizia und Luis (links) beim letzten gemeinsamen Auftritt zur DM im Dezember und beim ersten Wettkampf 2017 mit Trainerin Monika Scheibe.
Wintersport
Chemnitzer Eiskunstlauf-Paar Roscher/Schuster nach neun Jahren getrennt: Die Gründe und wie es weitergeht
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst Olympia-Hoffnung und jetzt das Aus: Das Duo aus Sachsen will dem Metier treu bleiben. Es droht jedoch der Entzug des Kaderstatus.

Die Formulierung besinnliche Weihnachten erhielt für Letizia Roscher und Luis Schuster zu den Feiertagen eine spezielle Bedeutung: Nach knapp neun gemeinsamen Jahren mit Höhen und Tiefen geht das Chemnitzer Eiskunstlauf-Paar künftig getrennte Wege. Kurz nach den Deutschen Meisterschaften im Dezember teilte der 24-Jährige seiner Eis-Partnerin...
Mehr Artikel