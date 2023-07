Chemnitzer FC hat neuen Spieler: Lihsek unterschreibt für ein Jahr

Der Kader des Chemnitzer FC ist um einen weiteren Spieler reicher. Wie der Fußball-Regionalligist am Mittwoch mitteilte, hat Nils Lihsek einen Vertrag bis Juni 2024 unterschrieben. Zuvor hatte sich der 23-Jährige mehrere Tage als Probespieler vorgestellt. In drei Testspielen konnte er insgesamt vier Treffer markieren. In der abgelaufenen Saison...