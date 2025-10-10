Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Gewichtheber-Ass bei WM zwischen Freude und Ärger

Sport-Mix
Chemnitzer Gewichtheber-Ass bei WM zwischen Freude und Ärger
Redakteur
Von Thomas Treptow
Der Rodewischer Raphael Friedrich zeigt bei der Weltmeisterschaft in Norwegen eine starke Vorstellung im Reißen. Im Stoßen patzt der 24-Jährige jedoch.

Für den Rodewischer Raphael Friedrich lagen Freud und Leid bei der Gewichtheber-WM in norwegischen Førde dicht beieinander. In der Klasse bis 94 Kilogramm, in der er erstmals startete, erkämpfte der 24-Jährige einen starken sechsten Platz. Der Doppel-Europameister von 2025 (Klasse bis 89 kg) stellte damit seine persönliche Bestleistung von...
