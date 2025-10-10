Chemnitzer Gewichtheber-Ass bei WM zwischen Freude und Ärger

Der Rodewischer Raphael Friedrich zeigt bei der Weltmeisterschaft in Norwegen eine starke Vorstellung im Reißen. Im Stoßen patzt der 24-Jährige jedoch.

Für den Rodewischer Raphael Friedrich lagen Freud und Leid bei der Gewichtheber-WM in norwegischen Førde dicht beieinander. In der Klasse bis 94 Kilogramm, in der er erstmals startete, erkämpfte der 24-Jährige einen starken sechsten Platz. Der Doppel-Europameister von 2025 (Klasse bis 89 kg) stellte damit seine persönliche Bestleistung von...