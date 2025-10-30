Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Christian Streich schließt Rückkehr als Trainer nicht aus

Kommt er noch einmal zurück als Profitrainer? Christian Streich schließt es zumindest nicht aus. (Archivbild)
Kommt er noch einmal zurück als Profitrainer? Christian Streich schließt es zumindest nicht aus. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kommt er noch einmal zurück als Profitrainer? Christian Streich schließt es zumindest nicht aus. (Archivbild)
Kommt er noch einmal zurück als Profitrainer? Christian Streich schließt es zumindest nicht aus. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
1. Bundesliga
Christian Streich schließt Rückkehr als Trainer nicht aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach seinem Abschied vom SC Freiburg 2024 vermisst Kulttrainer Streich am meisten den engen Austausch im Team. Ob er ihn bald wieder hat?

Freiburg.

Rund eineinhalb Jahre nach seinem Abschied als Trainer des Bundesligisten SC Freiburg schließt Christian Streich eine Rückkehr als Coach im Profifußball nicht aus. "Ich weiß nicht, was ich ein oder zwei Jahren mache", sagte der 60-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". 

"Bin ich so einfach zu ersetzen?"

Seinem Nachfolger Julian Schuster, der Freiburg gleich in seinem ersten Jahr als Profitrainer in die Europa League führte, gönnt er offenbar den Erfolg. Er sei auch nicht eifersüchtig auf den 40-Jährigen, den er selbst noch als Spieler trainiert hat. Zwar könne schon der Gedanke aufkommen: "Bin ich wirklich so einfach zu ersetzen?" Aber er sei damals überzeugt gewesen, dass Schuster "optimal für den Verein sein würde. Worauf sollte ich jetzt eifersüchtig sein?"

Allerdings fehle ihm in seinem neuen Leben ohne Traineramt am meisten "der tägliche Austausch mit den Spielern, den Trainern, den Physios. Die Gespräche und die Nähe zu vertrauten Menschen", erklärte der Kulttrainer aus Südbaden. "Ich habe 29 Jahre lang jeden Tag gewusst, was ich zu tun habe. Das ist alles weg, dieses Gerüst ist abgebaut." 

Auch Anfragen anderer Vereine

Streich übernahm die Freiburger Profis im Januar 2012 und trainierte sie bis zum Ende der Saison 2023/24. In diesen zwölfeinhalb Jahren führte er den Sport-Club dreimal in die Europa League, stieg zwischenzeitlich aber auch einmal mit ihm ab. In dieser Zeit habe es auch mal Anfragen anderer Vereine gegeben, erklärte er. "Aber ich wusste immer, in was für einem außergewöhnlichen Umfeld ich arbeiten durfte." 

Trotz der starken Kommerzialisierung glaubt der frühere Freiburger Jugendcoach an die Zukunft des Fußballs. "Vor 20 Jahren habe ich noch gedacht, das Geld ruiniert den Fußball. Heute sage ich: Nein. Es wird Narben geben. Aber kaputt geht dieses Spiel niemals", erklärte Streich. Die Ursprünglichkeit des Spiels sei nicht zu verletzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
4 min.
Freiburger Kunstschütze Grifo verdirbt Eintracht den Abend
Später Ausgleich: Vincenzo Grifo traf für Freiburg zum 2:2.
Eintracht Frankfurt zeigt in Freiburg zunächst eine gute Reaktion auf die Dämpfer vor der Länderspielpause. Jonathan Burkardt trifft gleich zweimal. Dann schlagen die Hausherren spät zurück.
Christoph Lother, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17.10.2025
2 min.
Nach Malaria-Infektion: Freiburgs Irié trainiert wieder
Spielte krankheitsbedingt bislang nur 30 Minuten für Freiburg in der Bundesliga: Cyriaque Irié. (Archivbild)
Neuzugang Cyriaque Irié fehlt dem SC Freiburg bereits seit mehreren Wochen. Vor dem Spiel gegen Frankfurt gibt Trainer Julian Schuster ein Update zum Gesundheitszustand des 20-Jährigen.
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel