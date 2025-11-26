Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • City-Coach Guardiola zu XXL-Rotation: "Ich habe versagt"

Hat sich gegen Bayer Leverkusen verzockt: Manchester Citys Cheftrainer Pep Guardiola.
Hat sich gegen Bayer Leverkusen verzockt: Manchester Citys Cheftrainer Pep Guardiola. Bild: Dave Thompson/AP/dpa
Hat sich gegen Bayer Leverkusen verzockt: Manchester Citys Cheftrainer Pep Guardiola.
Hat sich gegen Bayer Leverkusen verzockt: Manchester Citys Cheftrainer Pep Guardiola. Bild: Dave Thompson/AP/dpa
Fußball
City-Coach Guardiola zu XXL-Rotation: "Ich habe versagt"
Im ersten Duell mit Bayer Leverkusen in der Königsklasse rotiert Pep Guardiola wie nie zuvor – zehn Startelfwechsel, Haaland lange auf der Bank. Nach der Pleite ist Manchesters Trainer zerknirscht.

Manchester.

Trainer Pep Guardiola hat nach der Champions-League-Niederlage mit Manchester City gegen Bayer Leverkusen seine XXL-Rotation in der Aufstellung als Grund für die Pleite ausgemacht. Nachdem er zehn Änderungen in der Startelf vorgenommen und Topscorer Erling Haaland lange auf der Bank sitzen gelassen hatte, nahm der Starcoach die Schuld auf sich: "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich es getan habe. Es waren zu viele Wechsel. Es war mein Instinkt – aber ich habe versagt."

Im ersten Champions-League-Duell mit dem englischen Topclub hatte die Werkself einen überraschenden 2:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Für Guardiola war es das 100. Spiel in der Königsklasse als City-Coach - und die erste Champions-League-Niederlage in dieser Saison. 

 "Ich hatte das Gefühl. Wir haben ein volles Programm und alle zwei, drei Tage ein Spiel. Wir sind in einer guten Position und ich dachte, wir versuchen es", erklärte Guardiola seine vielen Wechsel in der Startelf. Aber das Ergebnis sei eindeutig: "Es hat nicht funktioniert." (dpa)

