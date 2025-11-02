Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Clásico-Pleite verarbeitet: Barça bleibt Real auf den Fersen

Barcelonas Lamine Yamal (M) erzielte den ersten Treffer der Partie.
Barcelonas Lamine Yamal (M) erzielte den ersten Treffer der Partie.
Fußball
Clásico-Pleite verarbeitet: Barça bleibt Real auf den Fersen
Barcelona reagiert auf die Niederlage im Clásico mit einem klaren Heimsieg gegen Elche. Was das für das Titelrennen mit Real Madrid bedeutet.

Barcelona.

Der FC Barcelona hat die 1:2-Pleite im Clásico in Madrid vom vergangenen Wochenende gut verarbeitet und bleibt in der spanischen Fußball-Liga der ärgste Verfolger von Tabellenführer Real. Das Team von Trainer Hansi Flick feierte zu Hause gegen den FC Elche einen ungefährdeten 3:1 (2:1)-Sieg. 

Damit liegt der spanische Meister weiter fünf Punkte hinter den Königlichen auf dem zweiten Rang der Primera División. Real hatte am Vortag souverän mit 4:0 gegen den FC Valencia gewonnen. 

Jungstar Lamine Yamal (10. Minute) und Ferran Torres (12.) brachten Barcelona früh auf die Siegerstraße. Rafa Mir (42.) erzielte kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste. Marcus Rashford (61.) stellte in der zweiten Hälfte den 3:1-Endstand für die Flick-Elf her. Der Sieg des FC Barcelona war eine perfekte Vorbereitung auf die Champions-League-Partie am Mittwoch in Brügge.

(dpa)

