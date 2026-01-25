Comeback für RB Leipzig im Eisnebel: Springt Henrichs noch auf den WM-Zug?

Nach 400 Tagen feierte Benjamin Henrichs sein Comeback in der Bundesliga. Der Außenverteidiger schielt noch Richtung WM. Dafür müsste er zwei Teamkollegen verdrängen.

In der 89. Minute wurde es am Samstag in Heidenheim für RB Leipzig und seine Anhängerschaft so richtig bewegend. Im gespenstischen Eisnebel auf dem Heidenheimer Schloßberg machte sich Benjamin Henrichs zur Einwechslung bereit. Normalerweise nichts Ungewöhnliches, doch in diesem Fall etwas ganz Besonderes. Denn Henrichs hatte sich 400 Tage...