MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Comeback für RB Leipzig im Eisnebel: Springt Henrichs noch auf den WM-Zug?

Nach langer Verletzungszeit kehrte Benjamin Henrichs von RB Leipzig beim Spiel in Heidenheim wieder zurück auf den Platz.
Nach langer Verletzungszeit kehrte Benjamin Henrichs von RB Leipzig beim Spiel in Heidenheim wieder zurück auf den Platz. Bild: Harry Langer/dpa
Nach langer Verletzungszeit kehrte Benjamin Henrichs von RB Leipzig beim Spiel in Heidenheim wieder zurück auf den Platz.
Nach langer Verletzungszeit kehrte Benjamin Henrichs von RB Leipzig beim Spiel in Heidenheim wieder zurück auf den Platz. Bild: Harry Langer/dpa
Sport-Mix
Comeback für RB Leipzig im Eisnebel: Springt Henrichs noch auf den WM-Zug?
Von Fabian Held
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 400 Tagen feierte Benjamin Henrichs sein Comeback in der Bundesliga. Der Außenverteidiger schielt noch Richtung WM. Dafür müsste er zwei Teamkollegen verdrängen.

In der 89. Minute wurde es am Samstag in Heidenheim für RB Leipzig und seine Anhängerschaft so richtig bewegend. Im gespenstischen Eisnebel auf dem Heidenheimer Schloßberg machte sich Benjamin Henrichs zur Einwechslung bereit. Normalerweise nichts Ungewöhnliches, doch in diesem Fall etwas ganz Besonderes. Denn Henrichs hatte sich 400 Tage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
3 min.
Emotionaler Moment: Henrichs nach Leidenszeit zurück
Emotionales Comeback: Benjamin Henrichs kann wieder Fußball spielen.
Applaus für Henrichs: Der Fußball-Nationalspieler kehrt auf den Rasen zurück – und kämpft jetzt um sein WM-Ticket. Eine schwierige Zeit ist überstanden.
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
14.01.2026
3 min.
Comeback mit WM-Sprung? Henrichs Leidenszeit vor dem Ende
Zurück in der Bundesliga: Ausgerechnet gegen die Bayern könnte Benjamin Henrichs (l) wieder im Leipzig-Kader stehen (Archivbild)
Gegen den SC Freiburg wird Benjamin Henrichs noch im Kader von RB Leipzig fehlen. Eine Rückkehr könnte es ausgerechnet gegen den Gegner geben, bei dem sich der Nationalspieler schwer verletzte.
Mehr Artikel