  • Comeback gelungen: Messi als Matchwinner

Superstar Lionel Messi jubelt über seinen Treffer gegen LA Galaxy.
Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Jordi Alba (l) gratuliert Lionel Messi zum Treffer gegen LA Galaxy.
Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Superstar Lionel Messi jubelt über seinen Treffer gegen LA Galaxy.
Superstar Lionel Messi jubelt über seinen Treffer gegen LA Galaxy. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Jordi Alba (l) gratuliert Lionel Messi zum Treffer gegen LA Galaxy.
Jordi Alba (l) gratuliert Lionel Messi zum Treffer gegen LA Galaxy. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Fußball
Comeback gelungen: Messi als Matchwinner
Lionel Messi ist wieder einmal der entscheidende Mann bei Inter Miami - auch nach seiner kurzen Auszeit. Der Oberschenkel des Superstars aus Argentinien scheint keine Probleme mehr zu machen.

Miami.

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami bei seinem Comeback als Matchwinner zum Sieg gegen LA Galaxy geführt. Der 38 Jahre alte argentinische Fußball-Weltmeister traf nach einem schönen Dribbling in der 84. Minute mit einem Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 2:1. Fünf Minuten später bereitete er den Treffer von Inter-Stürmer Luis Suárez per Hackentrick zum 3:1-Endstand vor. Jordi Alba (43.) hatte Miami gegen das Team von Ex-Nationalspieler Marco Reus mit 1:0 in Führung gebracht.

"Messi, Messi"-Sprechchöre in Miami

Die Inter-Fans feierten die Rückkehr ihres nach der Halbzeitpause eingewechselten Publikumslieblings mit "Messi, Messi"-Sprechchören. Der achtmalige Weltfußballer stand nicht in der Startelf, nachdem er sich vor zwei Wochen beim Leagues-Cup-Spiel gegen das mexikanische Team Necaxa eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Mit nun 19 Saisontoren führt Messi die Torschützenliste der Major League Soccer (MLS) an.

Miami-Trainer Javier Mascherano freute sich über die Rückkehr seines Stars: "Das Wichtigste ist, dass er das Spiel zu Ende gespielt hat", sagte der Argentinier. "Man muss verstehen, warum Leo Leo ist, denn er will immer auf dem Platz stehen." Messis Rückkehr kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Inter Miami trifft am Mittwoch (Ortszeit) im Leagues Cup auf den achtmaligen mexikanischen Meister Tigres. In dem Pokal treffen Teams aus der MLS und Mexiko aufeinander. (dpa)

