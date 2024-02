Comeback: Rekordweltmeister Eggert will es noch mal wissen

Ein Spitzenrodler kehrt nach seinem Rücktritt wieder zurück. Im Doppelsitzer will er mit einem neuen Partner wieder an alte Erfolge anknüpfen.

Sigulda.

Rodel-Rekordweltmeister Toni Eggert kehrt in den Eiskanal zurück. In der neuen Saison wird der 35 Jahre alte Doppelsitzer-Spezialist zusammen mit dem 22-jährigen Florian Müller aus Oberwiesenthal im Doppelsitzer an den Start gehen.